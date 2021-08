FIFA 22: Opção de desligar comemorações divide comunidade

Novo game de futebol permitirá que jogadores não vejam celebrações dos rivais e evitem toxicidade das partidas online

FIFA 22 será lançado no próximo dia 1 de outubro, e entre diversas novidades e melhorias, contará com um ajuste que dividiu a opinião da comunidade do gamer - pela primeira vez será possível desabilitar as comemorações após os gols.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na opção “Foco na Câmera de Celebração”, os jogadores poderão escolher continuar vendo os movimentos de comemorações, ou alterar a cena para as reações negativas de seus próprios jogadores.

Segundo a EA Sports, a opção chega para diminuir a toxicidade entre os jogadores do game, que usam de comemorações para provocar os oponentes.

Mais artigos abaixo

Essa não é o primeiro passo da desenvolvedora neste caminho, já que no título de 2021 foram removidas algumas comemorações, como a tradicional “Calm down” e o “Dab”, famosos por serem usados como provocações no jogo.

Apesar da boa intenção, a notícia não foi nenhuma unanimidade entre os fãs do jogo, que usaram as redes sociais para protestar contra a mudança. Segundo usuários, a opção tira dos jogadores uma das “armas” para desestabilizar os oponentes, além de tornar as partidas mais tediosas.