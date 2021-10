FIFA 22: Dicas para jogar o modo Carreira

Contratações, táticas e técnicas para enriquecer no modo de gerenciamento do FIFA 22

FIFA 22 é a nova versão do game de futebol da Eletronic Arts para a temporada. Além de Ultimate Team e Volta, que estão de volta ao simulador, o modo Carreira também chega como destaque ao título.

Começando agora sua jornada no FIFA 22 e precisa de uma ajudinha para entender a Carreira? A Goal preparou uma lista com dicas para se dar bem no modo.

Evolua seus jogadores com treinos dedicados

Mais do que só contratar jogadores para reforçar o seu elenco, o FIFA 22 também permite que você desenvolva as habilidades dos seus atletas usando treinos dedicados. Com eles é possível turbinar características dos jogadores, que responderão de acordo com os seus treinamentos.

Dá para simular completamente as sessões de prática, ou mesmo jogar os minigames do FIFA 22, onde melhores pontuações deixarão os craques ainda mais afiados. Só não exagere nos treinos, ou os jogadores podem ficar exaustos.

Negocie jogadores para fazer caixa

Não vai com a cara daquele atacante do time que escolheu para treinar? Ao invés de deixá-lo insatisfeito no banco e ver seu valor de mercado cair, liste-o para transferência e contrate um novo jogador com o dinheiro recebido.

Assim você conseguirá testar novas peças para seu elenco até encontrar o estilo exato de jogador que precisa para preencher a posição.

Contrate craques jovens

Assim como no futebol real, jogadores experientes têm o seu valor no FIFA 22, mas também tendem a se desvalorizar e cair de rendimento com o passar das temporadas. Por isso, uma boa dica é investir seu dinheiro de contratações em atletas mais jovens, que podem melhorar e se valorizar no mercado.

A Goal publicou uma lista com os melhores jovens de cada posição para contratar na Carreira. Existem opções para todos os bolsos, incluindo jogadores já desenvolvidos e outros que necessitam de tempo de jogo.

Fique de olho nos seus objetivos

Além de vencer partidas e conquistar troféus na carreira do FIFA 22, os treinadores também precisam considerar os objetivos iniciais, dados logo que você é contratado por um novo clube no game.

Eles incluem atenção à base, exposição da marca e conquistas pontuais, que se não atingidas, farão sua moral cair com a diretoria, podendo até mesmo acarretar em uma demissão.

Seja inteligente nas negociações

Vender jogadores que não planeja usar na Carreira do FIFA 22 é uma das melhores técnicas para obter dinheiro para novas contratações, mas não deixe a ansiedade fazer com que você entregue seus craques por pouco dinheiro.

Fique de olho nos valores de mercado para os seus jogadores e conteste ofertas muito baixas de times rivais. Você ainda pode tentar incluir taxas sobre futuras transferências ou pedir jogadores em troca.

Ajuste o seu orçamento

O orçamento da carreira do FIFA 22 é dividido em duas partes: contrações e salários. Apesar da separação, os valores podem ser ajustados, caso você precise de verba extra para uma nova compra, ou o contrário.

Antes de entrar em negociações delicadas, lembre-se de ajustar a barra em Carreira > Finanças, para ter certeza de que você terá o dinheiro necessário para finalizar a transação.

Tenha planos de jogo alternativos

Mais do que só uma formação e tática principal, o FIFA 22 permite que cada clube tenha um total de cinco variações completamente diferentes. Isso permite que você altere o seu plano de jogo rapidamente durante as partidas, sem sequer pausar o jogo.

Crie novas predefinições táticas com formações, instruções e posicionamentos alternativos para os seus jogadores. Dessa forma você terá mais facilidade de responder a situações específicas em jogo, como a necessidade de marcar um gol no final do jogo ou fechar a sua defesa.