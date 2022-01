FIFA 22: Dez jogadores para contratar de graça no modo carreira

Muito popular entre os fãs de futebol, o modo carreira é uma oportunidade de assumir o papel como treinador de uma equipe de futebol, cuidando não só de táticas e formações, mas também da compra e venda de atletas.

Uma ótima opção para aqueles que iniciaram o game com times sem muito poder aquisitivo é a de buscar agentes livres, jogadores que estão sem clube e podem ser contratados sem custo de transferência.

A disponibilidade desse tipo de jogador varia de acordo com a atualização usada no seu save do modo carreira, então é importante checar quais atletas estão disponíveis. Para aproveitar 100% das sugestões abaixo, iniciar uma nova carreira pode ser uma boa ideia.



Para acessar a lista de jogadores sem time na sua carreira, vá até a busca e selecione os “agentes livres” no filtro.

Confira os dez melhores jogadores para contratar de graça na carreira do FIFA 22:



Nome Posição Idade Nível Salário Toby Alderweireld Zagueiro 32 83 € 72K Christian Eriksen Meia 29 82 € 84K Grzegorz Krychowiak Volante 31 80 € 53K Ai Kesen (Elkeson) Atacante 31 79 € 34K A Lan (Alan) Atacante 31 77 € 31K Aleksandar Dragovic Zagueiro 30 76 € 17K Milan Borjan Goleiro 33 76 € 10K Matvey Safonov Goleiro 22 74 (potencial 82) € 6.5K Sebastian Szymański Mais artigos abaixo Meia 22 73 (potencial 81) € 20K Arsen Zakharyan Ponta 18 71 (potencial 85) € 4.6K