Fluminense 'fisgou' Fábio com dobro do salário oferecido pelo América, cláusulas e agente de Fred

O Fluminense deu um chapéu no América-MG ao contratar o goleiro Fábio no mercado da bola. A GOAL apurou que três fatores foram preponderante para a chegada do veterano às Laranjeiras nesta janela de transferências: o salário, a cláusula de renovação automática e a participação ativa do agente de Fred.

Com acordo encaminhado no América-MG, o goleiro tinha o anúncio preparado para esta quarta-feira (19). Entretanto, a proposta do Flu surgiu e o fez mudar de ideia nas últimas horas. O primeiro ponto foi a questão financeira. Os cariocas se dispuseram a pagar o dobro do que ele receberia em caso de permanência em Minas Gerais, onde defendeu o Cruzeiro nos últimos 17 anos.

Com a questão salarial resolvida, outro fator crucial para o acerto com o Tricolor carioca foi a cláusula de renovação automática. O contrato foi assinado até dezembro de 2022. Entretanto, há uma minuta que estabelece a prorrogação por mais uma temporada, até o fim de 2023, de acordo com o número de jogos feitos pelo jogador – a extensão do vínculo ocorrerá conforme o percentual de partidas disputadas pelo veterano.

Fábio ainda viu a participação de um velho conhecido nas tratativas. O intermediário do negócio foi o agente Francis Melo, que tem o centroavante Fred como o seu principal cliente. Ele costurou o acordo entre o goleiro de 41 anos e o clube carioca. Bem relacionado nas Laranjeiras, especialmente com o presidente Mário Bittencourt, o empresário foi o responsável por fazer a aproximação entre as partes e ajustar as bases contratuais. Ele se aproximou de Fábio durante a última passagem de Fred pela Toca da Raposa II, entre 2018 e 2019.

O experiente goleiro chegou ao Rio de Janeiro no início da tarde desta quarta-feira (19) para assinar contrato em definitivo. Ele contou também com o aval do técnico Abel Braga para a sua mudança à capital carioca. Treinador e atleta estiveram juntos em 2019, no Cruzeiro.