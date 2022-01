FIFA 22: Como votar na seleção do ano do Ultimate Team

O time do ano chegou ao Ultimate Team do FIFA 22. Depois de divulgar a lista completa com todos indicados ao prêmio, a EA Sports liberou a votação para decidir quem ganhará as cartas especiais no modo.

A votação é aberta ao público e pode ser feita no site oficial do Ultimate Team (clique aqui). Os usuários podem escolher seus 11 jogadores favoritos de uma lista com 80 nomes e montar o “time dos sonhos” do ano de 2021.

Ainda não registrou o seu voto? Confira o guia de como escolher os melhores do ano no FIFA 22.

Como votar no TOTY do FIFA 22?

Passo 1. Acesse o site da votação do Team of the Year (seleção do ano) do FIFA 22 clicando aqui;

Passo 2. Começando pelos goleiros, arraste o seu jogador favorito até a sua posição no campinho, posicionado na parte de cima da tela. Caso mude de ideia, basta arrastar de volta a carta para a lista inferior;

Passo 3. Repita o processo para todas as posições até completar os 11 jogadores no seu campo;

Passo 4. Agora é só marcar a caixa “Eu concordo com os termos e condições” e clicar em “Enviar seu voto” para finalizar sua participação.

Pronto, o voto está registrado. Ainda dá para baixar a imagem do seu time ou publicar direto nas redes sociais.

Os vencedores serão divulgados e estarão disponíveis no FIFA 22 no próximo dia 21 de janeiro.