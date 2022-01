FIFA 22: Com CR7, Neymar e Messi, EA divulga lista de atacantes indicados ao time do ano

Uma das épocas mais aguardadas da temporada do Ultimate Team chegou. A EA Sports divulgou nesta sexta a lista de atacantes indicados ao prêmio de Time do Ano, o TOTY (Team of the Year).

No total são 22 atacantes, que concorrem a vagas na escalação final da melhor equipe do ano. Os escolhidos recebem cards especiais com atributos turbinados, que sempre figuram entre os mais desejados e valorizados do FUT.

Entre os indicados estão Cristiano Ronaldo, Mbappe, Messi, Neymar, Lewandowski e Salah, além de outros nomes. Os ganhadores serão eleitos por votos da comunidade do game, que se iniciará no próximo dia 10 de janeiro, no site ea.com/toty.

Na temporada passada, em FIFA 21, os escolhidos foram Cristiano Ronaldo (ainda na Juventus), Mbappe e Lewandowski. CR7 e Lewa foram avaliados com cartas quase perfeitas, com o OVR 98, enquanto Mbappe recebeu um 97 (mas terminou como o mais valioso do trio).

Nos próximos dias a empresa deve revelar os indicados para as posições de meio de campo, defesa e goleiros.