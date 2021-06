FIFA 22: Cinco funções clássicas que poderiam voltar ao jogo

Criador de faces baseado em fotos, trilhas sonoras personalizadas e outras funções que marcaram a série de futebol

FIFA 22 está cada vez mais próximo, e enquanto a EA Sports não revela mais detalhes sobre o próximo título de sua série de futebol, os fãs da franquia sonham com grandes novidades, que podem ser turbinadas pela potência dos consoles da nova geração, PS5 e Xbox Series X/S.

Mas e se a empresa apostasse em funções que já fizeram sucesso em versões antigas do game? A Goal relembra algumas boas ideias que "ficaram pelo caminho", mas que poderiam voltar a ser aproveitadas no novo lançamento.

Centro de criação

Jogadores sedentos por opções de personalização até contam com algumas ferramentas para criar atletas no FIFA 21, mas nada avançado como o antigo Centro de Criação, onde era possível baixar conteúdo criado pela comunidade, como jogadores que não estão no game, times clássicos e até mesmo ligas completas criadas do zero.

Editor de trilha sonora

Trilhas sonoras dos jogos da série FIFA não são exatamente uma unanimidade entre os jogadores, e no passado era possível adicionar a sua própria playlist aos menus do game. Hoje em dia a função poderia ser ainda mais completa, com integração ao Spotify, mas custos de licenciamento devem ser uma barreira.

Criador de faces

Jogadores de modos como Pro Clubs e Carreira sofrem com a remoção do criador de faces personalizadas, o Game Face. Com ele era possível fazer o upload de uma foto real para reproduzir fielmente o seu rosto (ou de outros jogadores) no game. Hoje em dia a única alternativa são faces genéricas, ou se aventurar no editor in-game.

The Journey

O modo de história que seguia os passos da carreira de Alex Hunter deixou saudades em muitos jogadores, que gostariam de uma sequência mais completa e envolvente. Infelizmente o modo foi deixado de lado, mas tem alguns de seus elementos preservados no Volta.

Gritos de torcida

Em tempos de FIFA sem times brasileiros licenciados, fica só a saudade das versões em que, além de jogar com o seu time do coração, era possível importar arquivos .mp3 com gritos de torcida para animar as partidas. Hoje em dia a única alternativa é se contentar com as opções predefinidas pela EA.