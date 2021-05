Como criar jogadores do Brasileirão no FIFA 21?

Usando o criador de atletas e com uma ajudinha de guias do YouTube, é possível recriar jogadores do Brasileirão no FIFA 21. Veja o guia

FIFA 21 não conta com jogadores reais do Brasileirão, por conta de problemas de licenciamento com os clubes locais.

Apesar disso, vários dos times brasileiros estão representados no game, com uniformes, nomes e escudos reais, assim como algumas das equipes da Libertadores, como Palmeiras e Flamengo.

Graças à ferramenta de criação de jogadores do FIFA 21, é possível “contornar” a ausência dos craques e criar seus próprios atletas no jogo. Dá para editar desde nome e porte físico até rosto, penteado e chuteiras usadas, além dos atributos técnicos de cada jogador.

Veja o guia para recriar os jogadores do seu time no FIFA 21

Passo 1. No menu do FIFA 21, vá até a aba “Personalizar” e selecione “Criar atleta”;

Passo 2. Na tela de informações, defina o nome, idade, nacionalidade e o time pelo qual o jogador atuará. Ele estará disponível em todas as modalidades offline do FIFA 21, assim como em amistosos online;

Passo 3. Nas abas “Físico” e “Cabeça”, defina a aparência do seu atleta, como altura, peso e tipo físico.

Mais artigos abaixo

Na parte dos rostos, é possível tentar sozinho reproduzir a feição dos jogadores, ou buscar por ajuda no YouTube, que conta com milhares de guias bastante competentes de como recriar os rostos de jogadores do Brasileirão e outras ligas.

No exemplo do guia, usamos o tutorial do canal Henry FiFeiro para criar o rosto do Gabriel Menino, do Palmeiras.

Passo 4. Por fim, defina estilo do uniforme (por dentro ou fora do calção, altura das meias, etc), modelo de chuteiras e outros acessórios, como tornozeleiras ou faixas nos punhos.

Depois de salvar sua criação (pressionando Start), vá para um dos modos do FIFA e escale o seu jogador, que estará no banco de reservas. Note que é necessário desligar a função de “Atualização ao vivo”, que faz o download de escalações (basta pressionar Y/Triângulo na tela de seleção de times).