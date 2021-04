FIFA 21 tem desconto de até 70% no PlayStation e Xbox

FIFA 21 acaba de passar do meio de sua temporada, e já pode ser encontrado com grandes descontos. Nas promoções de páscoa de Xbox e PlayStation, as versões da nova e antiga geração de consoles tiveram cortes de até 70%.

No PlayStation, o evento Promoção de Páscoa, que começou na última quarta (31), dá 58% de desconto nas versões para PS4 e PS5, que saem por R$ 125,53. O valor promocional vai até o próximo dia 28 de abril.

O Xbox também ganhou sua própria Promoção de Páscoa, que vai até 15/04. A versão padrão do FIFA 21 para Xbox One e Xbox Series X/S teve um corte de 60% em seu preço, passando a custar R$ 119,60. A edição mais completa, Ultimate, tem um desconto ainda maior, de 70%. O jogo sai de R$ 499 por R$ 149,70, ou R$ 99,80 para assinantes do Game Pass.

Além de FIFA, as promoções ainda incluem grandes jogos para as plataformas, com descontos que chegam a 90%. GTA V, Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part 2, Mortal Kombat 11 e Dragon Ball FighterZ são alguns dos exemplos.

Vale ainda lembrar que a Eletronic Arts anunciou que em maio o game entrará para a lista de títulos “gratuitos” do EA Play, serviço por assinatura no estilo “Netflix de jogos”, disponível para Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 e PC.

