FIFA 21 fica gratuito para assinantes EA Play em maio

Assinantes do serviço EA Play poderão baixar e jogar a versão completa do game de futebol sem pagamento adicional

Os usuários do EA Play, serviço por assinatura da Eletronic Arts no estilo “Netflix de jogos”, terão acesso à versão completa de FIFA 21 para PlayStation, Xbox e PC no próximo mês.

A EA anunciou que a versão mais recente do simulador de futebol será incluída na lista de jogos do serviço, que já conta com mais de 80 games da empresa, incluindo versões mais antigas de FIFA, NBA Live, e o último Madden NFL 21. Battlefield, The Sims e Star Wars são outros dos títulos disponíveis.

Vale lembrar que no Xbox, a assinatura do EA Play faz parte do pacote Xbox Game Pass, que custa R$ 44,90 por mês e ainda dá acesso a centenas de jogos para Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Também dá para assinar o EA Play separadamente em todas as plataformas, por R$ 47,90 a cada três meses (pouco mais de R$ 15 por mês).

Enquanto maio não chega, os assinantes do serviço podem desfrutar de um teste de 10 horas da versão completa do FIFA 21, com acesso aos modos Ultimate Team, Carreira, Pro Clubs e partidas online. Uma vez que o download do teste for feito, não será necessário baixar o jogo novamente quando ele for liberado no EA Play.

NHL 21, jogo de hockey da EA Sports, será outro dos novos games a entrar na lista do EA Play, ainda durante o mês de abril. Boosts de XP para o Ultimate Team do FIFA 21, itens exclusivos para o modo Volta e outras vantagens também serão adicionadas.