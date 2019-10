Euro 2020: quais times já estão classificados para o torneio?

Quais times reservaram seu lugar no torneio internacional europeu no próximo ano?

A só se inicia em junho do próximo ano, mas muitas equipes reservam seu lugar no torneio em outubro e novembro.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O torneio, que acontece em toda a Europa, contará com um total de 24 competidores, com alguns dos pesos pesados ​​do continente em campo.

No entanto, sempre há espaço para uma zebra, mesmo que o número de equipes tenha aumentado.

A Goal analisa os países que se classificaram para a Euro 2020 e aqueles que estão em disputa.

Equipes classificadas para a Euro 2020

Um total de 20 equipes - as duas principais equipes de cada um dos 10 grupos - se qualificarão automaticamente para a Euro 2020.

Qualificado dos grupos

Grupo Primeiro Segundo A TBC TBC B TBC C TBC TBC D TBC TBC E TBC TBC F TBC TBC G * TBC H TBC TBC I * * J * TBC

*Pode terminar como vencedor do grupo ou vice-campeão

Qualificado nos playoffs

Assim como as 20 equipes que se classificam para a competição, terminando nos dois primeiros dos 10 grupos, haverá quatro equipes que se qualificam através dos playoffs.

Um total de 16 equipas estará envolvido na fase de "play-off" e o seu lugar foi alcançado através da Liga das Nações da UEFA - embora a identidade das equipas esteja sujeita a alterações.

O sorteio dos play-offs será realizado em 22 de novembro de 2019, com os jogos ocorrendo em março de 2020.

Rank Pote A Rank Pote B 1 TBC 1 TBC 2 TBC 2 TBC 3 TBC 3 TBC 4 TBC 4 TBC

Rank Pote C Rank Pote D 1 1 Georgia 2 TBC 2 TBC 3 TBC 3 TBC 4 TBC 4 Belarus

Grupo A

A não aproveitou a chance de se classificar para a Euro 2020 em 11 de outubro, quando perdeu para a .

Os tchecos também estão lutando por uma das vagas de qualificação ao lado do Kosovo, que ainda pode potencialmente alcançar um grande torneio pela primeira vez em sua curta história como equipe independente.

Grupo B

A Ucrânia se tornou a primeira equipe do Grupo B a avançar para a Euro 2020 depois de vencer por 2-1 contra em 14 de outubro.

Portugal, atual campeão europeu, está logo atrás da Ucrânia, com a também disputando a qualificação como uma aposta externa.

Grupo C

, e são as equipes que disputam a qualificação do Grupo C.

No entanto, como é muito apertado entre as três equipes, a qualificação ou eliminação não será confirmada até os jogos finais do grupo em novembro.

Enquanto isso, a Bielorrússia avançará para os play-offs.

Grupo D

O Grupo D é uma batalha travada entre a República da , e . A Irlanda se classificará se vencer a Suíça em Genebra na terça-feira.

A Geórgia não pode se qualificar diretamente, mas eles avançam para o play-off.

Grupo E

A não conseguiu a qualificação para o Euro 2020 depois de empatar em 1 a 1 com o em 13 de outubro.

Fora da Croácia é extremamente aberto. A Eslováquia e a Hungria são os principais candidatos à outra vaga na qualificação, enquanto o País de Gales fica um pouco atrás.

Grupo F

A está no controle do Grupo F e se classificará se conseguir pelo menos um ponto contra a .

Fora de La Roja, Suécia, Romênia e Noruega estão disputando o segundo lugar.

Grupo G

O Grupo G é um assunto muito competitivo, com cinco das seis equipes ainda mantendo realisticamente uma chance de qualificação.

A Polônia selou a qualificação com uma vitória por 2 a 0 sobre o Norte da Macedônia, que, juntamente com a Áustria, Eslovênia e Israel, ainda está em busca do segundo lugar na classificação.

Grupo H

O Grupo H, que contém a campeã mundial da , é outro caso apertado que se encaminha para as etapas finais.

Assim como Les Bleus, a , a e, em menor grau, a Albânia, estão todos juntos para reservar sua vaga na Euro 2020.

Grupo I

A Bélgica se tornou a primeira equipe a se classificar para a Euro 2020 quando derrotou San Marino em 10 de outubro.

A Rússia se juntou a eles na conquista da qualificação após a vitória fora sobre o Chipre, em 13 de outubro.

As esperanças da Escócia de qualificação automática são precárias, mas elas terão a chance de se classificar através dos play-offs.

Mais artigos abaixo

Grupo J

A Itália se tornou a segunda equipe a garantir a qualificação para o Euro 2020 quando venceu a Grécia por 2 a 0 em 12 de outubro.

A Finlândia e a Armênia estão competindo pelo outro lugar, com a -Herzegovina mantendo uma pequena chance.