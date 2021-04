FIFA 21: O que é ‘META’ no Ultimate Team?

Técnica consiste em apelar para jogadores, formações e táticas mais eficientes do jogo e abusar de mecânicas poderosas para vencer

META é a sigla para “Most Effective Tactics Available” (táticas mais eficientes disponíveis). A técnica é parte integral do mundo dos eSports e jogos competitivos, e se baseia em apelar para as fórmulas mais eficientes para vencer, seja ela usar a melhor arma do jogo, um golpe em especial ou abusar de mecânicas para levar vantagem.

No universo do Ultimate Team, a palavra também é muito presente, e consiste em escalar os melhores jogadores possíveis e usar táticas e formações mais eficientes para abusar do gameplay e vencer com mais facilidade.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O META de jogadores

O META Game de jogadores do FIFA 21 muda a cada dia, com o lançamento de novos cards, atualizações no jogo e adaptações ao estilo dos adversários. Em geral, se destacam atletas muito velozes e ágeis, seja para posições ofensivas ou defensivas.

No ataque, Neymar e Mbappe são o exemplo de jogadores Gold no META. Ambos têm mais de 90 pontos de velocidade, boa finalização, cinco estrelas em dribles (que permite executar todos os movimentos do jogo) e chute com a perna ruim.

Atributos “ocultos” como facilidade para bater de colocada e work rate dedicada ao ataque (skill que define quanto um jogador avança ou recua quando está sem a bola) também pesam a favor dos jogadores. Em níveis mais elevados, os craques do PSG são trocados pelos caríssimos Ronaldo Fenômeno e Eusébio, que dominam o cenário competitivo do game.

Na defesa, Varane e Mendy, ambos do Real Madrid, são os exemplos a serem seguidos. Os franceses são velozes e resistentes, facilitando a perseguição aos atacantes durante toda a partida. As cartas de estilo de entrosamento também são importantes para corrigir as deficiências dos jogadores, que se tornam praticamente perfeitos em campo.

O META afeta ainda a escolha dos goleiros, que por muitas vezes têm seus atributos ignorados. Em FIFA 21, vale mesmo que os arqueiros sejam muito altos e tenham boa velocidade. Um bom exemplo é o inglês Nick Pope, que custa míseras 1.500 moedas, mas é mais popular do que nomes de peso da posição, como De Gea ou Ederson.

O META das formações

Tão importante quanto a escolha dos jogadores do time, são as formações usadas no modo Ultimate Team, que funcionam como um verdadeiro “pedra, papel ou tesoura”. É comum que os jogadores tenham diversas formações pré-configuradas antes das partidas, para que seja possível “combater” as escolhas dos adversários.

Contra um oponente jogando em um 4222 mais fechado (um dos mais populares da temporada), por exemplo, a opção é apostar em jogadas pelas pontas para aproveitar o espaço vazio. 442 tradicional, 4231 com quatro atacantes espalhados pelo campo ofensivo e o 532 bastante recuado também são escolhas especialmente efetivas no FIFA 21.

Mais do que simplesmente escolher as formações, o META também passa por selecionar as instruções e táticas corretas para cada estratégia. Laterais quase sempre são ordenados a evitar subidas ao ataque, assim como os volantes. Atacantes velozes são instruídos a tentar infiltrações por trás dos zagueiros, como uma das formas mais fáceis de marcar.

O META do gameplay

Por fim, o META também influencia na forma de jogar do game, já que alguns tipos de movimentos são simplesmente mais eficazes do que outros. Cruzamentos altos, por exemplo, não são uma forma muito popular de marcar, enquanto os passes rasteiros vindos da linha de fundo funcionam muito bem, e devem ser explorados por aqueles que buscam vencer a todo custo.

A mesma mentalidade funciona para finalizações (chutes colocados ou cruzados, deslocando os goleiros), passes (bolas em profundidade e inversões rápidas), e dribles (elástico, pedaladas e a infame meia-lua são as “apelações” da vez).

Como seguir o META

A melhor forma de se encaixar no META do FIFA 21 é observar jogadores profissionais do game em ação. Vale notar na seleção de jogadores, formações, estratégias e estilo de jogar. Diversos dos craques do FUT transmitem suas partidas online e têm canais no YouTube detalhando suas estratégias. Em último caso, no próprio menu da Weekend League é possível assistir partidas dos jogadores melhor rankeados do modo.

Para conferir os melhores times do jogo, também é uma boa ideia olhar os elencos montados por craques do futebol real, como Neymar, Gabriel Jesus e Haaland, que se aventuram (com grande sucesso) nos modos competitivos do game.