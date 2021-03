Quais os melhores Estilos de Entrosamento do Ultimate Team do FIFA 21?

Cartas especiais melhoram velocidade, finalização, dribles e outros atributos no modo Ultimate Team. Veja as melhores e saiba como e quando usar

Um dos diferenciais do gameplay do modo Ultimate Team de FIFA 21 são os Estilos de Entrosamento, cartas especiais que podem alterar os atributos dos jogadores.

Os cards são, em geral, usados para corrigir certas deficiências técnicas dos atletas (deixar um jogador lento mais veloz, por exemplo), mas também funcionam bem para transformar as cartas já boas em versões praticamente perfeitas.

No total são 18 cartas diferentes para jogadores de linha e quatro dedicadas exclusivamente a goleiros (além das versões padrão de cada um), que afetam os os mais diversos atributos. Apesar da grande oferta, algumas delas se destacam como as mais úteis e poderosas, e são muito comuns entre usuários mais competitivos do game.

Confira a lista com os melhores estilos de entrosamento para o FIFA 21;

Caçador/Hunter

O mais popular para jogadores de ataque, o estilo Caçador tem como principal característica +10 pontos de aceleração e pique (quanto tempo o jogador demora para alcançar sua velocidade máxima, e o quão rápido ele pode correr), além +5 pontos em posicionamento e força do chute e +10 em finalização.

O card é ideal para diversos tipos de atacantes, pontas e meias ofensivos, já que melhora algumas das principais características no jogo. O uso só não é recomendado em jogadores que já se aproximam muito dos números máximos nos atributos acima, como Kylian Mbappé.

Sombra/Shadow

Assim como o Caçador, o o estilo Sombra garante os mesmos 10 pontos de bônus em aceleração e pique, mas como é voltado para defensores, aumenta também atributos como interceptações (+10), dividida em pé (+10), carrinhos (+15), cabeceio e noção defensiva (+5 para cada).

Um dos mais versáteis do jogo, é praticamente obrigatório em zagueiros e volantes, e pode também ser aplicado a laterais menos velozes e meias mais orientados para o jogo defensivo que precisam de um bônus de marcação (Paul Pogba, por exemplo).

Franco-atirador/Sniper

A carta é ideal para jogadores de ataque muito velozes, mas que pecam na parte física, como Neymar e Rashford. Os bônus principais ficam em finalização (+10), posicionamento (+5), chutes de longa distância (+15) e força do chute (+10), além de força física (+5) e agressividade (+15).

Seu uso é mais comum em pontas e alas escalados em posições de ataque ou em atacantes e meias ofensivos que já têm boa velocidade mas precisam de arremates mais potentes e maior presença física.

Âncora/Anchor

Apesar de também poder ser usado em zagueiros, o estilo Âncora é mais comum entre laterais, ou jogadores mais recuados que já têm bons números de velocidade e precisam aprimorar sua marcação, cobertura e parte física.

Além dos moderados +5 pontos em aceleração em pique, a carta aumenta atributos como dividida em pé e carrinhos (+10 cada), interceptações e cabeceio (+5 cada) e saltos e força (+10 cada). Âncora funciona especialmente bem com jogadores como Ferland Mendy e Kyle Walker.

Finalizador/Finisher

Como o nome já sugere, o estilo Finalizador é a melhor escolha para jogadores que precisam aumentar muito a precisão de seus arremates, assim como a qualidade de seu domínio e controle de bola.

Entre os bônus estão excelentes +15 de finalização, +5 de posicionamento e +10 de força de chute, além de +15 de condução de bola e +10 de agilidade. Ideal para atacantes mais “durões” como Haaland e Vardy.

Como usar os estilos de entrosamento?

Os estilos de entrosamento podem ser obtidos em pacotes de cartas do Ultimate Team do FIFA 21, ou compradores diretamente no mercado de leilões do jogo (a opção mais barata). Vale também checar entre os seus itens se você já não possui a carta que deseja usar.

Para comprar um estilo de entrosamento, vá até Transferências, selecione a aba Consumíveis (pressionando R1/RB), escolha “Est. entrosamento” na opção Tipo de consumível e qual tipo de carta quer comprar em “Estilo de entr” (do lado direito da tela).

Para usar um estilo de entrosamento, selecione o jogador onde quer aplicar a carta, pressione quadrado/X para abrir as opções, selecione “Consumíveis”, vá até a aba “Estilo entros.” e clique X/A sobre a carta que deseja aplicar. Note que é possível trocar as cartas de um jogador quantas vezes for necessário.