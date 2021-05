FIFA 21 fica grátis no Game Pass e EA Play no dia 6 de maio

Jogo de futebol terá versão completa liberada no serviço por assinatura EA Play e Game Pass

Depois de anunciar que FIFA 21 seria incluído nos planos por assinatura EA Play e Xbox Game Pass, a EA Sports finalmente confirmou a data em que o game de futebol poderá ser baixado gratuitamente; 6 de maio de 2021.

Os assinantes terão acesso à versão completa do jogo, com direito a modos como Carreira, Pro Clubs, Temporadas, Volta e o Ultimate Team, principal opção de jogo competitivo do FIFA 21.

Are you ready to hit the pitch? Win as one in #FIFA21, coming to EA Play on May 6. ⚽🥅👾 pic.twitter.com/Aj8DZR7KkA — EA Play (@EAPlay) April 29, 2021

Para jogar, basta assinar o EA Play, “Netflix de jogos” da Eletronic Arts, disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Vale lembrar que o Game Pass Ultimate do Xbox garante acesso ao EA Play, e consequentemente ao FIFA 21. Clique aqui e veja como assinar.

Além do game de futebol, o serviço ainda traz títulos de séries de peso, como Madden NFL, Battlefield, The Sims, Need for Speed e Mass Effect. No total são mais de 80 games, incluindo clássicos do passado e versões mais antigas dos jogos de esporte da EA.