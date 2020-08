FIFA 21: como o jogo pretende combater o comportamento "tóxico"

Certos recursos do game serão excluídos para "acalmar os ânimos" dos jogadores

Um dos principais problemas para se jogar online no FIFA 20 é o comportamento da comunidade: muitos e muitos players reclamam da toxicidade no game, que criaria um ambiente desagradável para aqueles que simplesmente querem jogar uma partida ou outra para desestressar.

Para o FIFA 21, a próxima edição do game, a EA Sports espera corrigir essa situação, corriqueira para qualquer um que tente jogar um jogo online: a desenvolvedora vai retirar algumas opções que podem ser utilizadas para irritar o oponente.

A razão é óbvia: um jogador irritado não irá conseguir focar na partida e terá uma atuação pior do que alguém que esteja concentrado. Assim, para impedir que players fiquem desmotivados, a EA Sports deve criar mecanismos que incentivem o bom comportamento dos jogadores dentro do game e os impossibilite de serem "tóxicos".

O termo é conhecido na internet para representar aqueles jogadores que tentam, de maneira provocativa e intencional, prejudicar a experiência de seus oponentes ou parceiros em games online. O executivo-geral de gameplay do FIFA 21, Sam Rivera, comentou que este é um ponto focal que a desenvolvedora está tentando mudar.

sei q tem MUITA coisa pra melhorar no FIFA 21, mas se a EA diminuísse a quantidade de replays e cutscenes nas partidas online, ou pelo menos na WL, já deixaria td menos estressante. Ngm merece aquelas partidas q duram o dobro do tempo pq o adversário ve até cutscene de escanteio — Adolfo (@AD0LFZ) May 10, 2020

"Nós ouvimos a comunidade: certos recursos do FIFA 20 estavam sendo utilizados de maneira tóxica. Então, nós os removemos." adiantou.

Certas comemorações, como o dab ou o pombo, por exemplo, eram abusadas por players - as repetindo e as prologando ao máximo - para tentar tirar os rivais do sério. Rivera afirmou que algumas destas celebrações seriam removidas - mas não especificou quais.

Outras cutscenes que poderiam ser abusadas para tentar tirar a paciência dos oponentes também serão automaticamente puladas, bem como players terão menos tempo para cobrarem faltas, escanteios e laterais - certos jogadores faziam "cera" quando estavam ganhando, como é de costume no futebol "real".

Assim, o FIFA 21 deve ser mais "calmo" que seus predecessores: a EA Sports parece estar tentando criar um jogo onde menos tóxico e frustrante para sua comunidade.