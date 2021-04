FIFA 21: Como criar e jogar a Superliga Europeia?

Polêmica liga criada por gigantes europeus ainda não saiu do papel, mas já é possível simular seu formato e confrontos no FIFA 21. Veja o guia

A criação da Superliga Europeia é o assunto do momento no mundo do futebol. Enquanto 12 dos maiores clubes do mundo se movimentam para organizar o campeonato, figuras do esporte, clubes, ligas e a própria UEFA condenam a tentativa, acusada de ser “egoísta e gananciosa”.

Enquanto novos episódios da polêmica liga se desenrolam, é possível experimentar como seria o campeonato disputado pelos gigantes europeus, isso com ajuda do FIFA 21 e seu editor de torneios.

Apesar da limitação no número de participantes para o formado de grupos + mata-mata (serão 20 na Superliga, mas o mais próximo disponível no FIFA 21 é 16), dá para criar um campeonato praticamente idêntico ao planejado pelos clubes, dividido em dois grupos, com jogos de ida e volta e final única.

Veja o guia de como criar e jogar a Superliga Europeia no FIFA 21:

Passo 1. No menu principal do FIFA 21, vá até a aba “Jogar” e selecione “Torneios”:

Passo 2. Sa opção da direita, use o analógico direito para escolher “Torneio personalizado" e clique A/X para entrar;

Passo 3. Na parte superior da tela de configurações, escolha “Grupos e mata-mata”. Configure o torneio para 16 times (o mais próximo permitido dos 20 da Superliga), desabilite o preenchimento automático de times, nomeie o campeonato e ative as opções avançadas). Veja a foto abaixo;

Passo 4. Nas opções avançadas, siga exatamente as instruções da foto abaixo, para configurar o número de times por grupos e confrontos de ida e volta;

Passo 5. Hora de escolher os times que participarão da Superliga no FIFA 21. Além dos 12 membros fixos (Man United, Man City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Spurs, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão, Juventus e Milan), ainda é possível adicionar quatro “convidados” (na versão real serão oito).

No exemplo usamos PSG, Lyon, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, mas a escolha dos times é livre;

Passo 6. Depois de adicionar os times, pressione X/Quadrado para fazer o “sorteio” dos grupos de forma aleatória. Também é possível ajustar a seleção manualmente. Por fim, pressione Start para começar a Superliga Europeia no FIFA 21;

Agora é só controlar o avanço da competição pelo hub do FIFA 21, onde é possível escalar o seu time, ver a tabela e próximas partidas e outras opções.