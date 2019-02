O que significa a expressão "GOAT" e o que ela tem a ver com Messi e Cristiano Ronaldo?

A história tem a ver com um apelido que o português adotou, assim como uma possível mensagem para Messi

Este é o mais novo apelido da extensa lista de Cristiano Ronaldo: “GOAT”. É um palavra em inglês que significa “cabra”, mas na realidade também representa a abreviação de “maior de todos os tempos” (em inglês: “greatest of all times”).

Desde o início da Copa do Mundo de 2018, o jogador português comemora alguns de seus gols tocando a “barbicha” do queixo, como a de uma cabra. No gol que marcou no empate contra a Espanha de 3 a 3, foi especulado que o gesto era uma mensagem para Lionel Messi.

🏆 Señores, no hay duda, este es el crack del Mundial hasta el momento 👏👏👏

Antes de começarem esses gestos de CR7, em 4 de junho do ano passado, o craque argentino realizou um ensaio fotográfico para a revista Paper, especializada em design e tendências, na qual ele aparece com um filhote cabra em seus braços, fazendo alusão ao apelido de GOAT para si mesmo.

Mais artigos abaixo

O que começou com um rumor sobre a "disputa"do apelido aumentou rapidamente quando um dos melhores amigos do português, Ricardo Refuge, publicou um “storie” no Instagram em que ele substitui o rosto de CR7 pelo do animal.

A palavra “GOAT” tem sido usada por décadas pela imprensa estadunidense para se referir a um atleta que marca uma era em determinado esporte. Foi utilizada para o boxeador Mohamed Ali, para o jogador de basquete Michael Jordan, para o golfista Tiger Woods, e Tom Brady. No futebol, remonta a 2017, quando várias publicações em inglês foram usadas para descrever a temporada de Messi no Barcelona, onde ele geralmente mostra seu maior desempenho em comparação com a seleção nacional.