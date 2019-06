FIFA 20 terá retorno de modo 'street'; confira o primeiro trailer

Jogadores poderão customizar personagens e disputar jogos de 3x3, 4x4 ou 5x5 em campos pequenos

A Eletronic Arts anunciou neste sábado (8) o retorno do modo Street à sua consagrada série de games FIFA.

No primeiro trailer do FIFA 20, a EA revelou o VOLTA, modo de jogo onde o jogador poderá customizar um personagem e disputar jogos de rua de 3x3 (sem goleiro), 4x4, 5x5 e Futsal. Confira o vídeo:

Em alguns modos não haverá sequer linha lateral, com o jogador podendo usar as paredes para realizar dribles, passes e chutes.

As equipes poderão ser mistas, com homens e mulheres, e haverá diversas opções de jogo online. Mais detalhes serão divulgados no EA Play, evento da produtora programado parra este sábado às 15h.

O jogo será lançado oficialmente em 27 de setembro para PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

HISTÓRICO

Essa será a primeira vez que o modo de jogo de rua está embutido dentro de um jogo da série FIFA.

Em outras ocasiões a EA havia lançado jogos separados apenas com esse modo de jogo: FIFA Street (2005), FIFA Street 2 (2006), FIFA Street 3 (2008) e FIFA Street (2012) fizeram muito sucesso nas gerações anteriores e um retorno era muito pedido por fãs.

Além dos campos menores, o jogo era focado em criar ambientes onde o futebol de rua é praticado, como parques ou quadras, sempre com o jogo focado nos dribles e jogadas de efeito.