FIFA 20: Com Rapinoe em primeiro e sem Marta, veja as melhores jogadoras do game

Atual melhor jogadora do mundo na vida real, Rapinoe também é a melhor em FIFA 20; Brasil não tem jogadoras licenciadas

O futebol feminino marca presença em FIFA 20 . As jogadoras que se destacaram na última também ganharam um tratamento especial no game da EA Sports.

Atuais campeões do mundo, as americanas dominam a relação das 20 melhores jogadoras em FIFA 20: são sete atletas, incluindo a melhor jogadora tanto do game quanto da vida real, Megan Rapinoe. Alex Morgan e a inglesa Lucy Bronze, que completaram o pódio no prêmio The Best, também estão na lista, mas bem abaixo.

Confira as melhores jogadoras em FIFA 20:

Jogadora - País - Posição - Rating

Megan Rapinoe - EUA - PE - 93 Wendie Renard - - ZAG - 92 Samantha Kerr - - ATA - 92 Eugenie Le Sommer - França - ATA - 91 Amandine Henry - França - MC - 91 Dzsenifer Marozsan - - MEI - 91 Lieke Martens - - PE - 90 Vivianne Miedema - Holanda - ATA - 90 Caroline Graham Hansen - Noruega - MD - 90 Saki Kumagai - - ZAG - 90 Tobin Heath - EUA - PD - 90 Alex Morgan - EUA - ATA - 90 Lucy Bronze - - LD - 89 Christine Sinclair - Canadá - ATA - 89 Almuth Schult - Alemanha - GOL - 89 Julie Ertz - EUA - MC - 88 Carli Lloyd - EUA - MC - 88 Alexandra Popp - Alemanha - ATA - 88 Becky Sauerbrunn - EUA - ZAG- 88 Lindsey Horan - EUA - MEI - 87

Por que o não tem jogadoras no FIFA 20?

A explicação para a ausência das jogadoras da seleção brasileira feminina é simples: assim como os times brasileiros presentes no game, as seleções brasileiras, tanto masculina quanto feminina, contam apenas com jogadores genéricos.

Não se chegou a um acordo sobre os diretos de uso de imagem com a CBF. Por isso o Brasil não tem nenhuma representante entre as melhores, nem mesmo Marta, Cristiane nem Andressa Alves.

A exceção é Neymar, terceiro melhor jogador do jogo: o craque do é o único jogador fielmente representado que aparece na seleção brasileira.