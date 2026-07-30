A Roma se apresentou oficialmente ao Feyenoord por Givairo Read, garante o FR12.nl nesta quinta-feira. Já foi feita uma primeira proposta pelo clube da Serie A, um pacote total superior ao que o Nottingham Forest ofereceu recentemente.

Ainda não se sabe exatamente quanto a Roma quer pagar por Read nem por quantas temporadas ele poderá assinar. Segundo informações, o lateral-direito do Feyenoord está aberto ao desafio no terceiro colocado da Serie A da última temporada.

O Nottingham Forest quer muito contratar Read e já chegou a um acordo verbal com o estafe do jogador. O defensor pode assinar na Inglaterra até meados de 2031. Read pode receber 20 milhões de euros em cinco temporadas, sem contar os bônus.

O clube inglês já fez diversas propostas, com a última oferta sendo de 21 milhões de euros. O Feyenoord, porém, pede mais por Read, que ainda tem contrato por mais três temporadas em De Kuip. Resta saber se a oferta da Roma é atraente o suficiente para fechar negócio.

O ex-diretor técnico Dennis te Kloese, aliás, ressaltou ao De Telegraaf que não há nenhuma cláusula acertada para que Read deixe o Feyenoord por 25 milhões de euros.

O Feyenoord vê em Read um jogador para o futuro. Por isso, o clube de Roterdã quer reabrir, valorizar e prorrogar seu contrato atual. A ideia é mantê-lo na Holanda por pelo menos mais um ano.

Read esteve na mira de Manchester City e Bayern de Munique na última temporada. No entanto, o interesse não resultou em uma grande transferência para nenhum desses clubes.