Javi López deve ser o novo lateral-esquerdo do Feyenoord. O espanhol de 24 anos está atualmente sob contrato com a Real Sociedad.

É o que informa o Feyenoord Transfermarkt. López parece poder deixar San Sebastián, e o clube de Roterdã pensa em contratá-lo por empréstimo.

O Feyenoord, afinal, tem problemas na posição de lateral esquerdo. Jordan Bos só voltará daqui a alguns meses, enquanto Gijs Smal voltou recentemente a treinar em campo pela primeira vez.

Por esse motivo, o jovem Thijme Wessels, de 19 anos, estará na lista de relacionados para a partida de domingo. O Feyenoord abre a Eredivisie 2025/26 fora de casa contra o Sparta.

López despontou como jogador profissional no Deportivo Alavés. Há dois anos, a Real Sociedad pagou cerca de 6,5 milhões de euros para contratá-lo.

O canhoto não conseguiu conquistar uma vaga fixa no time titular. Por isso, foi emprestado ao Real Oviedo na última temporada.

López tem contrato com a Real Sociedad até meados de 2030. O Transfermarkt avalia o lateral em 5 milhões de euros.