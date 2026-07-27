O Feyenoord vê em Davis Opoku o substituto ideal de Givairo Read, segundo informa o fiável Sascha Tavolieri. O lateral-direito do OH Leuven é muito bem visto em Roterdão.

Opoku será, sem dúvida, um nome vindo da cartola do recém-nomeado diretor técnico Dévy Rigaux. O sucessor de Dennis te Kloese trabalhava anteriormente no Club Brugge e conhece bem o mercado belga.

Opoku tem apenas dezoito anos, mas na época passada já fez dezasseis jogos pela equipa principal do Leuven. Neles, o lateral-direito somou uma assistência.

Além disso, o internacional jovem belga disputou principalmente os seus jogos pelo Jong Leuven, que compete no terceiro escalão do país.

Segundo o Transfermarkt, Opoku vale 800.000 euros. Tem contrato com o Leuven até meados de 2028, o clube onde joga desde os sete anos.

O Feyenoord vê Opoku como o substituto ideal de Read, que tem sido frequentemente associado a uma transferência para o Nottingham Forest. O clube inglês apresentou no último fim de semana uma proposta melhorada ao Feyenoord.