Feyenoord e Read em rota de colisão após «acordo quebrado» sobre transferência

A novela da transferência de Givairo Read está a ganhar contornos cada vez mais sérios. Segundo a Voetbal International, Feyenoord e o lateral-direito de 19 anos estão agora em rota de colisão, depois de o clube de Roterdão também ter rejeitado de forma categórica a terceira proposta do Nottingham Forest.

O Nottingham Forest apresentou uma terceira proposta que, com bónus incluídos, pode chegar aos 21 milhões de euros. Enquanto o círculo de Read estava convencido de que esta oferta levaria o Feyenoord à mesa das negociações, o diretor técnico Dévy Rigaux voltou a manter a porta fechada.

Segundo a VI, trata-se de uma mudança de rumo notável em relação à anterior direção do clube. O antigo diretor-geral e diretor técnico Dennis te Kloese terá indicado ao entourage de Read que uma verba de transferência na ordem dos 25 milhões de euros seria suficiente para tornar uma saída discutível.

Esse acordo, no entanto, caiu por terra com a chegada de Rigaux. O novo diretor técnico não se sente vinculado a compromissos anteriores e, alegadamente, exige pelo menos 30 milhões de euros pelo talentoso defesa, segundo o Algemeen Dagblad.

Isso está a gerar incompreensão no círculo de Read, que entende que o clube está a voltar atrás em sinais dados anteriormente. O próprio lateral-direito, além disso, está aberto a uma transferência. A Premier League é vista por ele como o passo ideal seguinte, e o Nottingham Forest tem à sua espera um contrato de cinco anos.

O historial de lesões de Read também pesa na sua avaliação. Na época passada, falhou vários meses devido a duas lesões nos isquiotibiais e, por isso, sabe que uma oportunidade de uma grande transferência não surge novamente de forma automática. Precisamente por isso, vê uma mudança para Inglaterra como uma oportunidade de ouro.

O Feyenoord vê a situação de forma bem diferente. O clube considera Read uma das grandes peças-chave para a nova temporada. O treinador Giovanni van Bronckhorst conta claramente com o lateral-direito e até estará a ponderar nomeá-lo capitão.

A grande questão agora é como este dossiê vai evoluir. O Nottingham Forest terá de voltar com uma proposta substancialmente melhorada para fazer o Feyenoord mudar de ideias, enquanto Read espera que o clube ainda leve em conta as expectativas que, segundo o seu entourage, foram anteriormente criadas. Assim, jogador e clube parecem, para já, estar em rota de colisão.