Festa do Flamengo termina em confusão generalizada no Rio

A confusão aconteceu quando o trio elétrico que levou os jogadores se dispersou

Os torcedores do tomaram as ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro para comemorarem com os jogadores o título da Libertadores, conquistado no último sábado (23) de forma épica sobre o .

As comemorações tiveram momentos belos e emocionantes, mas também contou com inúmeras confusões. Além de relatos de furtos e vandalismo, depois que o trio elétrico com os jogadores se dispersou, uma confusão generalizada tomou conta das ruas.

Torcedores jogaram garrafas de cerveja e pedras na direção de carros de polícia, que por sua vez revidou com bombas de gás lacrimogênio e tiros de bala de borracha.