Festa do título do Flamengo tem trio elétrico e multidão; veja as imagens

Rubro-Negro já está no Rio de Janeiro e agora vai ao centro da cidade para comemorar com a torcida

O bicampeão da da América já está em casa. O desembarcou no aeroporto do Galeão por volta de 10h50 e, após ser recebido com muita festa por boa parte dos funcionários que estavam na pista, já saíram, agora de ônibus, rumo ao centro do Rio de Janeiro, onde irá continuar as comemorações com a torcida rubro-negra, que toma as ruas da cidade.

Confira os vídeos e imagens da chegada do Flamengo ao Rio de Janeiro:

Estamos chegando escoltados pelo avião da @portalfab , Nação!



NUNCA É DEMAIS RELEMBRAR: SOMOS BICAMPEÕES DA LIBERTADORES!



👀✈️ #VencemosJuntos pic.twitter.com/UJzah7svc3 — Flamengo (@Flamengo) November 24, 2019

Pousamos! O mundo é vermelho e preto ❤️🖤 pic.twitter.com/CywPBppGbq — Gabriel Barbosa (@gabigol) November 24, 2019