Ferroviário x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Cearense

Equipes se enfrentam neste domingo (12), pelo jogo de ida da semifinal do estadual; veja como acompanhar na internet

Ferroviário e Fortaleza se enfrentam na noite deste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. A volta está marcada para o dia 19, no mesmo local. A partida terá transmissão do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming.

Na primeira fase, o Fortaleza terminou na liderança do Grupo B, com 12 pontos, com quatro vitórias e uma derrota, enquanto o Ferroviário terminou em terceiro, com sete pontos (duas vitórias, um empate e duas derrotas). enquanto nas quartas de final eliminou o Maracanã por 5 a 1 no placar agregado.

Em 80 jogos disputados entre as equipes, o Fortaleza registra ampla vantagem: 42 vitórias, contra apenas 16 do Ferroviário, além de 22 empates. No último encontro, válido pela semifinal do Cearense 2022, o Leão do Pici venceu por 3 a 1 no placar agregado.

Prováveis escalações

Ferroviário: Douglas Dias; Negueba, Alisson, Éder Lima e Zé Carlos; V. Paulista (Roni Lobo), Lincoln e Felipe Guedes; Deizinho, Erick Pulga e Ciel.

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Calebe, Pochettino e Romarinho; Thiago Galhardo.

Desfalques

Ferroviário

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Quando é?