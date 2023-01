Ferroviário x Ceará ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Cearense

Equipes entram em campo nesta terça-feira (31), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Querendo manter a liderança, o Ceará visita o Ferroviário na noite desta terça-feira (31), às 20h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada do Campeonato Cearense. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming.

Buscando manter o aproveitamento de 100% e a primeira posição no grupo A, o Ceará busca a sua quarta vitória consecutiva no estadual. O Vozão vem de triunfo sobre o Maracanã por 2 a 1. Do outro lado, o Ferroviário está na segunda posição do grupo B, com duas vitórias e uma derrota. O time ganhou do Caucaia na rodada passada.

Prováveis escalações

Escalação do provável Ferroviário: A confirmar.

Escalação do provável Ceará: Richard, Igor, Tiago, David Ricardo, Danilo Barcelos, Caique, Richarson, Guilherme Castilho, Vina, Janderson e Luvannor.

Desfalques

Ferroviário

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?