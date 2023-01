Ferroviária x São Paulo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), pela segunda rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

A Ferroviária recebe o São Paulo na noite desta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, do Paulistão Play e do Youtube da FPF, na internet.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Clique aqui e acesse UOL PLAY

Após estrear batendo o Água Santa, a Ferroviária busca o segundo triunfo consecutivo para assumir a liderança do grupo C. John Kennedy, que anotou todos os gols da Locomotiva até agora, está confirmado no ataque.

Do outro lado, o São Paulo empatou na estreia e agora busca os seus primeiros três pontos fora de casa. Alan Franco teve o nome publicado no BID e pode reforçar a equipe nesta quinta.

Prováveis escalações

Escalação do provável Ferroviária: Saulo, Heitor, Alisson Cassiano, Léo Santos, Sanchez, Pablo, Matheus Galdezani, Álvaro, John Kennedy, Ytalo e Douglas Coutinho.

Escalação do provável São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Ferraresi e Wellington; Pablo Maia e Nestor; Wellington Rato, Luciano e Pedrinho; Calleri.

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?