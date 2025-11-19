Ferroviária x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Copa do Brasil feminina 2025

A Ferroviária recebe o Palmeiras nesta quinta-feira (20), às 15h30 (de Brasília), em duelo válido pela final da Copa do Brasil feminina 2025. A partida acontece na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e terá transmissão de Globo, SporTV e N Sports (veja a programação completa aqui).
A Ferroviária chega à grande final da Copa do Brasil Feminina depois de eliminar o Coritiba, por 5 a 1, na terceira fase; depois o Vitória, nas oitavas, por 3 a 0; o Internacional, nas quartas, por 2 a 0; e, na semifinal, o Bahia por 2 a 0.
Já o Palmeiras bateu o Avaí/Kindermann, na terceira fase, por 4 a 0; o América-MG, nas oitavas de final, por 3 a 0; o Sport, nas quartas, por 5 a 0; e, nas semis, ganhou do São Paulo, por 4 a 0, para se classificar à grande final.
Prováveis escalações
Ferroviária: Luciana; Rafa Soares, Andressa Pereira, Camila Silva; Katiuscia, Nicoly, Duda Santos, Micaelly (Raquel); Fátima Dutra; Natália Vendito, Dudinha (Júlia Beatriz). Técnico: Léo Mendes
Palmeiras: Kate Tapia; Poliana, Fe Palermo, Pati Maldaner e Ingryd; Espinales, Brena, Raíssa Bahia e Rhay Coutinho (Andressinha); Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto
Desfalques
Ferroviária
Sem desfalques confirmados
Palmeiras
Sem desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: quinta-feira, 20 de novembro de 2025
- Horário: 15h30 (de Brasília)
- Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara - SP