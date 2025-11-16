Ferroviária x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Ferroviária e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (16), às 16h30 (de Brasília), na Arena Fonte da Luminosa, em Araraquara, pela 37ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

O Athletico-PR é o vice-líder da Série B, com 59 pontos, e pode garantir o acesso antecipado à Série A em caso de vitória e uma combinação de resultados na rodada. A principal novidade do Furacão é o retorno de Renan Peixoto, recuperado de lesão no ligamento do joelho.

Por outro lado, a Ferroviária ocupa a 17ª posição, com 40 pontos, precisa vencer para respirar, mas uma derrota pode significar a queda para a Série C. Com a demissão do técnico Claudinei Oliveira, a equipe será comandada pelo auxiliar Daniel Azambuja.

Ferroviária: Denis Jr.; Lucas Rodrigues, Maycon (Gustavo Medina), Ronaldo Alves e Zé Mário (Eric Melo); Ricardinho, Alencar e Netinho; Fabrício Daniel, Carlão e Juninho.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Carlos Terán e Arthur Dias; Léo Derik; Felipinho, Patrick, Zapelli e Mendoza; Viveros e Julimar.

Desfalques

Ferroviária

Vitor Barreto cumprirá suspensão, enquanto Ronaldo e Thayllon estão lesionados.

Athletico-PR

Lucas Esquivel e Isaac seguem no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 16 de novembro de 2025

domingo, 16 de novembro de 2025 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Arena da Fonte Luminosa - Araraquara, SP

Retrospecto recente

Classificação

Links úteis