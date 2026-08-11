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Ferran Torres e Rodri em uma corrida incerta contra o tempo

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Malas prontas e data se aproxima

Ferran Torres e Rodri Hernández correm contra o tempo para evitar o retorno ao Barcelona e ao Manchester City, em meio às negociações em curso sobre a transferência de cada um deles para um novo clube durante a janela de transferências de verão, segundo informou o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Os dois jogadores acompanham de perto os desdobramentos das negociações, num momento em que o retorno de ambos aos treinos de seus atuais clubes está próximo. Os dois buscam definir seu futuro o quanto antes, a fim de se integrarem rapidamente à preparação de seus novos times, Paris Saint-Germain e Barcelona.

As férias dos jogadores internacionais cuja trajetória na Copa do Mundo se estendeu até a última semana do torneio se aproximam do fim, e Ferran Torres e Rodri Hernández aguardam com ansiedade os desdobramentos de seu futuro.

Os agentes dos jogadores trabalham para definir suas transferências, já que o atacante do Barcelona, Ferran Torres, está perto de deixar o clube catalão e se transferir para o Paris Saint-Germain, enquanto Rodri se aproxima de deixar o Manchester City e se transferir para o Barcelona.

Os dois jogadores desejam acelerar as negociações nos próximos dias, para que possam começar a trabalhar com seus novos times sem atraso, em vez de retornar aos treinos de seus atuais clubes.

Espera-se que Ferran Torres retorne aos treinos na próxima quarta-feira, dia 12 de agosto, ao lado dos demais jogadores espanhóis que ainda não retomaram o trabalho com o Barcelona.

Assim, todas as partes terão um tempo limitado na terça-feira para fechar o negócio e evitar que Ferran Torres apareça novamente na Cidade Esportiva Joan Gamper na manhã de quarta-feira, em preparação para a nova temporada.

Rodri tem mais tempo para definir sua transferência

Do outro lado, Rodri dispõe de uma margem de tempo maior para definir seu futuro, já que o Manchester City marcou a sexta-feira, dia 14 de agosto, como data para seu retorno aos treinos.

Seu treinador, Enzo Maresca, havia indicado recentemente que Rodri "estará em Manchester na sexta-feira", em referência à data de retorno do meio-campista espanhol ao clube inglês.

Mas, caso as negociações entre Barcelona e Manchester City tenham êxito nos próximos dias, Rodri não terá de retornar à Inglaterra e irá diretamente para Barcelona a fim de iniciar uma nova etapa em sua carreira.

Hansi Flick aguarda a chegada de Rodri com ansiedade, pois o vê como um dos elementos importantes no projeto do Barcelona para a nova temporada, enquanto o clube catalão segue trabalhando para concluir o negócio o mais rápido possível.

Dessa forma, Ferran Torres e Rodri se veem diante de uma corrida contra o tempo; o primeiro tem a data de seu retorno ao Barcelona se aproximando rapidamente, enquanto o segundo dispõe de alguns dias a mais antes do retorno previsto ao Manchester City, à espera de que as negociações definam seu destino de forma definitiva.

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