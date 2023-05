Fenerbahçe não desiste de Jorge Jesus e promete reforços de peso para renovar com o técnico

Técnico português está em fim de contrato e recebeu sondagens de Flamengo e Arábia Saudita; CBF não descarta treinador

O Fenerbahçe, da Turquia, segue firme na tentativa de manter o técnico Jorge Jesus para a próxima temporada. Com uma proposta de renovação na mesa desde abril e ainda sem resposta do português, os turcos prometeram reforços de peso para ganharam o “fico” de JJ.

Segundo soube a GOAL, quando estava montando o time para a atual temporada, Jorge Jesus indicou vários nomes, mas a diretoria do Fenerbahçe não trouxe os principais jogadores pedidos pelo português. Pessoas próximas a JJ sempre compararam os reforços que chegaram ao Galatasaray com os do Fener para justificar as dificuldades na briga pelas taças.

Para mostrar a Jorge Jesus que está disposto a fazer grandes investimentos, a diretoria do Fenerbahçe já se movimenta no mercado e tenta a contratação de Taremi, do Porto. Os turcos já oficializaram o interesse e o atacante foi uma indicação do atual treinador.

Apesar de já ter falado publicamente que deseja deixar a Turquia, Jorge Jesus ainda não fechou a porta internamente. A ideia do treinador é avaliar as opções o final a temporada, quando fica livre, antes de tomar uma decisão. A prioridade de JJ é a seleção brasileira, este é o grande sonho do treinador mas ainda parece algo distante.

Jorge Jesus é um dos nomes na lista de Ednaldo Rodrigues que tem Carlo Ancelotti como alvo prioritário neste momento. Só depois de receber uma resposta definitiva do italiano é que o presidente da CBF vai avaliar as outras possibilidades antes de tomar uma decisão.

A seleção da Arábia Saudita também demonstrou interesse em Jorge Jesus, mas a resposta do treinador foi a mesma, só vai avaliar as ofertas depois do último jogo do Fenerbahçe na temporada.