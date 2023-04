Jorge Jesus diz que só vai decidir o futuro no final da temporada europeia

Técnico conversou com o Flamengo, mas sem garantias, rubro-negro optou por fechar com Jorge Sampaoli

As conversas entre Flamengo e Jorge Jesus não avançaram. O time rubro-negro definiu que não podia esperar pelo técnico português sem garantias e, após o vexame diante do Maringá, decidiu contratar Jorge Sampaoli. Neste sábado (15), o técnico português foi questionado sobre o futuro e afirmou que só tomará uma decisão no final da temporada com o Fenerbahçe.

Jorge Jesus tem uma oferta de renovação do Fenerbahçe. O técnico destacou que caso o atual presidente da equipe, Ali Koç, permaneça no clube, ele vai avaliar a continuidade, mas se o mandatário sair, ele sairá junto com certeza.

"Tomo a minha decisão no final da temporada. Se o nosso presidente ficar, o cenário será diferente para mim, se ele não ficar, não estarei aqui na próxima temporada”, disse JJ após a vitória do Fenerbahçe sobre o Ankaragücü, pelo campeonato turco.

Além de uma oferta de renovação do Fenerbahçe, que foi melhorada nos últimos dias, Jorge Jesus desperta o interesse da seleção da Arábia Saudita e do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo. O time saudita busca um técnico para a próxima temporada

Nos planos de Jorge Jesus também estão a seleção brasileira. Apesar de não ser uma das primeiras opções, o Mister faz questão de deixar claro nos bastidores que não recusaria de maneira nenhuma um convite para dirigir o Brasil caso fosse chamado.