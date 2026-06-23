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Khaled Mahmoud

Traduzido por

Félix: Esse é o segredo da sintonia com Ronaldo... e faremos de tudo para conquistar a Copa do Mundo

C. Ronaldo
J. Felix
Portugal x Uzbequistão
Portugal
Uzbequistão
Copa do Mundo
Portugal
Uzbequistão
EUA

Félix envia uma mensagem forte aos adversários após os cinco gols contra o Uzbequistão

João Félix, meio-campista da seleção de Portugal, expressou sua alegria pela grande vitória que sua seleção conquistou sobre o Uzbequistão por 5 a 0, na noite desta terça-feira, nas partidas da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

A Portugal conquistou sua primeira vitória no torneio, após ter empatado em 1 a 1 com a República Democrática do Congo na primeira rodada. O confronto de hoje contou com o brilho do astro Cristiano Ronaldo, que marcou dois gols, tornando-se o maior artilheiro da história de Portugal na Copa do Mundo.

Após a partida, em resposta a uma pergunta da rede “Sport TV” sobre se esse desempenho representava a melhor versão da seleção portuguesa, Félix afirmou: “Sim, jogamos bem; fizemos alguns ajustes táticos que fizeram a diferença hoje. Tínhamos mais jogadores entre as linhas e conseguimos atacar tanto pelas laterais quanto pelo centro, criando oportunidades das duas maneiras, e acredito que essa tenha sido a chave da partida.”

Sobre sua habilidade em jogar e se posicionar entre as linhas, o astro português explicou: “Essa é a posição em que me sinto mais à vontade e capaz de oferecer a maior ajuda possível. Jogar diretamente na linha de contato não é o meu estilo; prefiro ficar entre as linhas, circular pela área, dar passes decisivos e participar das jogadas combinadas. Eu estava no lugar que o técnico me pediu; eu, o Bruno e o João ficávamos na maioria das vezes entre as linhas, e quando a bola chegava até nós, criávamos um grande perigo. Trata-se de continuidade, de colocar em prática o que o técnico pede e de seguir o plano; assim, tudo vai dar certo”.

Sobre sua sintonia e entrosamento no ataque ao jogar ao lado do capitão Ronaldo, Félix comentou: “Passamos o ano inteiro nos entrosando; ele conhece meus movimentos e eu conheço os dele, então é muito fácil nos entrosarmos e formarmos uma dupla que se entende. A presença de jogadores ao redor dele facilita as jogadas e as combinações rápidas, e nosso foco está sempre em nos mantermos próximos uns dos outros para colocar em prática nosso estilo de jogo”.

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Quando questionado sobre a reação da seleção após o tropeço na primeira rodada, ele disse: “Era muito importante vencermos, e vencermos por um placar convincente, pois isso nos dá muita confiança. Todos jogamos de forma excelente, e a equipe demonstrou um espírito de luta fantástico; do ponto de vista tático, o adversário não conseguiu nos colocar em grande perigo”.

Quanto ao próximo confronto e à capacidade de derrotar a Colômbia para terminar a fase de grupos em primeiro lugar, Félix afirmou: “É sempre importante terminar esta fase na liderança e vencer a Colômbia, que é uma seleção difícil. Vamos lá para vencer, não para jogar na defensiva; vamos apresentar nosso futebol de sempre e garantir o primeiro lugar.”

Ao encerrar suas declarações, e em resposta a uma pergunta sobre se a torcida portuguesa já pode sonhar com o título da Copa do Mundo, Félix concluiu: “Esse é, sem dúvida, o sonho de todos. Vamos encarar o torneio passo a passo e jogo a jogo; agora é hora de descansar, depois pensar no confronto contra a Colômbia e, a partir daí, veremos o que vai acontecer, mas faremos tudo o que estiver ao nosso alcance e com todas as nossas forças para conquistar a Copa do Mundo.”

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