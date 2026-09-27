O brilho de João Félix nos últimos tempos não foi apenas um lampejo passageiro, mas pareceu o começo de uma nova etapa na trajetória de um talento que sempre teve potencial, mas que não encontrava a estabilidade necessária para mostrar o seu melhor.

E, com Jorge Jesus, o quadro mudou completamente, depois que o treinador português conseguiu extrair o melhor do seu compatriota, tanto com a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita, quanto com a seleção de Portugal.

Félix manteve o bom momento com Jesus, após balançar as redes pela segunda partida consecutiva pela seleção portuguesa, graças à confiança do treinador nele como titular diante de País de Gales e Noruega pela Liga das Nações da UEFA, confirmando que a relação entre os dois ultrapassou os limites do trabalho técnico tradicional e passou a se assemelhar a uma relação paternal, que concedeu ao jogador a confiança de que precisava para recuperar o seu brilho.

Jesus redescobre o talento de Félix

Desde que assumiu o comando do Al-Nassr, Jorge Jesus conseguiu mudar a forma de utilizar João Félix dentro de campo, após aproximá-lo da grande área e conferir-lhe o papel de segundo atacante, ou o que se conhece como a posição de "9.5", função que lhe permitiu aproveitar as suas qualidades técnicas e movimentar-se com maior liberdade nos espaços próximos ao gol.

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E, em vez de encarregá-lo de funções que o afastavam das zonas de perigo, Jesus deu a Félix espaço para se movimentar por trás do centroavante e aproveitar as suas habilidades de drible, passe e finalização, tornando-o mais capaz de chegar ao gol e fazer a diferença, algo que se refletiu no seu nível e nos seus números na última temporada.

Essa transformação foi um dos fatores que contribuíram para o brilho de Félix com o Al-Nassr, depois de apresentar atuações marcantes que o tornaram um dos principais destaques da Roshn League e o recolocaram no centro das atenções após anos de oscilação de rendimento e de múltiplas experiências que não lhe deram a estabilidade necessária.

Do Al-Nassr a Portugal: a confiança renovada

E o impacto de Jesus não se limitou ao Al-Nassr, mas se estendeu à seleção portuguesa, depois que ele manteve Félix como titular, dando-lhe uma nova oportunidade de provar a sua capacidade em nível internacional, aproveitando o bom momento técnico que o jogador vive sob o seu comando.

Os gols de Félix nas partidas contra País de Gales e Noruega refletiram o tamanho da confiança mútua entre os dois e confirmaram que o jogador se tornou peça fundamental nos planos do treinador, depois de recuperar a capacidade de influir diante do gol e de oferecer soluções ofensivas em situações difíceis.

A relação entre Jesus e Félix parece diferente das experiências anteriores do jogador, já que o treinador conseguiu lidar com o seu potencial de uma forma adequada às suas características técnicas, conferindo-lhe o papel que o ajuda a aproveitar o seu talento em vez de dispersá-lo entre múltiplas tarefas.

A linguagem dos números revela o segredo da relação

Ao observar os números, fica evidente o tamanho do impacto que Jorge Jesus deixou na trajetória de João Félix, pois o treinador português é o que mais contribuiu para os gols do jogador ao longo da sua carreira, após marcar 28 gols e dar 19 assistências sob o seu comando, seja com o Al-Nassr ou com a seleção portuguesa.

Esse saldo reflete o tamanho da sintonia entre os dois, depois que Félix encontrou com Jesus o ambiente técnico que o ajuda a se movimentar com maior liberdade, aproximar-se do gol e aproveitar a sua capacidade de marcar e criar oportunidades.

Por fim, a história de Félix com Jesus parece um exemplo de jogador que possui talento, mas que precisa do treinador capaz de utilizá-lo da maneira certa. A relação entre os dois não deu ao Menino de Ouro apenas confiança, mas também o ajudou a recuperar o seu brilho, tornando-o uma das principais armas ofensivas nas quais Jesus se apoia com o Al-Nassr e com Portugal.