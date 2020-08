Felipe Melo destaca marca histórica de Jorge Jesus, mas ressalta: ‘Não entrava em campo’

Volante do Palmeiras também elogia Patrick de Paula, que está na mira do Benfica: 'Tem um potencial muito grande'

Mesmo com a recente saída de Jorge Jesus, agora no Benfica, Felipe Melo ainda vê hoje o como a equipe a ser batida hoje no futebol brasileiro e sul-americano. Mas juntamente com os elogios vieram uma polêmica ressalta. Na visão do zagueiro do , o treinador português “fez um excelente trabalho” no , mas “não entrava em campo”.

“Fez um excelente trabalho no Flamengo e marcou a sua história no clube”, começou por destacar o capitão palmeirense, em entrevista ao Canal 11, de .

“[Mais fácil agora para o Palmeiras?] É um grande treinador, mas não entrava em campo. Quem entra em campo são os atletas. A gente entende que o time do Flamengo é muito forte, é o time a ser batido hoje no e na América do Sul, tendo ganhado o Brasileirão e a Libertadores. Temos trabalhado bastante. Entendemos que o Flamengo não é o único time forte que vai brigar por títulos, assim como o Palmeiras. Os grandes clubes vão brigar por títulos independentemente dos treinadores, os grandes são sempre respeitados”, completou.

Ainda sobre assuntos relacionados ao Brasil, Felipe Melo acabou por falar sobre o futuro do companheiro Patrick de Paula, que, em alta nesta temporada, está na mira do Benfica.

“Ainda é um menino, com um potencial muito grande. Atrevo-me a dizer que é um atleta que, se continuar crescendo, é jogador de seleção e de grandes clubes na Europa. É canhoto, e hoje é difícil você encontrar um volante canhoto. Tem um belo remate de fora da área, com um porte físico importante. Mas, como disse antes, é garoto ainda. Creio que o clube que vier a contratá-lo vai estar contratando sem dúvida alguma um dos jogadores com maior potencial que hoje temos na posição no Brasil”, destacou.

“Sem dúvida alguma é um jogador caro, quem vier contratá-lo vai ter ter que gastar uma bela de uma bala. Os grandes clubes da Europa, como é o caso do , o qual muitos têm falado, sabem do potencial dele, e que hoje 30 milhões de euros não são nada sendo que depois pode ser vendido por 60”, finalizou.