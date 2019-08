Felipão nega pedido de demissão do Palmeiras: “estou contente"

O treinador não quis comentar os protestos que parte dos torcedores fizeram, e vê com otimismo o futuro do time

Luiz Felipe Scolari negou qualquer possibilidade de deixar, neste momento, o comando do . Pouco antes do clássico contra o , realizado neste domingo e que terminou empatado por um gol, surgiram notícias de que, por causa dos protestos em tom de ameaças feito por um setor da torcida - e que gerou repúdio oficial do clube . Felipão, contudo, garantiu que foram apenas boatos.

"Boatos. Então, está esclarecido. Quem cria deve ter algum interesse. Eu estou contente, tenho meu time para trabalhar, a comissão. Gosto do Palmeiras. Quem cria, responde para vocês. Eu não tenho nada para responder", disse em sua entrevista coletiva.

O treinador também mostrou otimismo em relação aos próximos jogos: “Hoje pela manhã, quando conversamos de novo com o grupo que ia sair jogando, vimos o foco que estavam. Se tivermos esse foco continuado, como foi antes da , nós vamos continuar muito bem e progredir ainda mais. Eu vejo esse progresso e acho que vamos melhorar ainda mais para os jogos futuros”.

O resultado deixou o Palmeiras com 28 pontos, quatro a menos em relação ao líder .