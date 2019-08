Torcida do Palmeiras protesta e faz ameaças antes de clássico contra o Corinthians

Membros de organizada ironizam Felipão, após fala em eliminação na Copa do Brasil: "ninguém morreu ainda"

Foi tenso último dia de preparação do antes do clássico contra o neste domingo (4), em Itaquera, pela 13ª rodada do Brasileirão. Isso porque torcedores de uma organizada fizeram um protesto em tom de ameaça na porta da Academia de Futebol enquanto a equipe fazia o treinamento.

Entre os alvos da torcida por meio de cantos e faixas estavam a diretoria, Felipão, além dos jogadores. A organizada levou faixas e lembrou um dicurso do treinador após a eliminação para na Copa do , quando afimou que "ninguém havia morrido".

Protesto da torcida organizada do Palmeiras na Academia de Futebol.



"Felipão, vai se f***, se não ganhar amanhã, é vc quem vai morrer"



É um dos gritos da torcida organizada do Palmeiras na Academia. pic.twitter.com/BOhoa9IMVz — Liberta Depre (@liberta__depre) August 3, 2019

"Ninguém morreu ainda", estava escrito em um dos protestos. Nas outras faixas, haviam os dizeres "clássico vale a vida" e "Felipão dono do ?".