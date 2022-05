Felipão motivador e consulta a Cuca: os bastidores da contratação de Scolari no Athletico

O Athletico-PR apostou na contratação de Luiz Felipe Scolari para a vaga deixada por Fábio Carille nessa quarta-feira (5). A contratação do técnico de 73 anos surpreendeu, já que ele estava fora do mercado desde 11 de outubro do ano passado, quando deixou o Grêmio. A GOAL apurou que o presidente Mario Celso Petraglia optou pelo técnico por sua experiência e pelo fator motivacional. A diretoria ainda fez uma consulta a Cuca, que não quis abrir negociações.

Após a decisão da saída de Carille, tomada pelo mandatário, o departamento de futebol do Athletico se reuniu para discutir o possível substituto. A intenção era buscar um técnico experiente e com bom discurso para motivar o elenco.

Há o entendimento nos bastidores da Arena da Baixada de que o tempo de treinamento será curto. Portanto, o ideal seria contratar alguém que conseguisse se destacar pelo discurso com o grupo de jogadores.

Cuca era tratado como o nome predileto pelo Athletico-PR. Natural de Curitiba e torcedor do clube, o técnico foi o primeiro a receber um contato da cúpula após a demissão de Fábio Carille. O treinador, no entanto, descarta trabalhar em sua cidade. Ele teme que a relação com uma das torcidas fique estremecida e isso atrapalhe o cotidiano de seus familiares, conforme apurado pela GOAL.

Getty Images

Além da preocupação com a segurança de sua família, o treinador não pretende voltar a trabalhar neste momento. Campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Atlético-MG, ele deseja atuar na seleção brasileira ao fim da Copa do Mundo 2022, que será disputada no Qatar.

Sem o aval de Cuca, a diretoria do Athletico-PR procurou o técnico Felipão. Veterano — ele exerce a função desde 1982 —, Scolari tornou-se a opção ideal para o cargo. Os paranaenses queriam alguém com perfil motivador e experiente para lidar com o elenco, considerado jovem. A média de idade do elenco é de 24,5 anos.

A conversa entre Athletico-PR e Felipão foi breve. Logo que foi procurado, o técnico aceitou assumir o cargo. A princípio, ele também terá uma função diretiva. Ele será treinador e diretor técnico da equipe.

Tiago Nunes descartado

Getty Images

Especulado como possível substituto de Fábio Carille no CT do Caju, Tiago Nunes nem sequer foi procurado para assumir o Athletico-PR.

Campeão da Sul-Americana 2018 e da Copa do Brasil 2019 pelo clube, o técnico nem sequer foi procurado no mercado da bola. Embora estivesse disposto a ouvir uma oferta para voltar à Arena da Baixada, a diretoria não pensou em sua contratação neste momento.

O presidente Mario Celso Petraglia reprovou a forma como o comandante lidou com a saída do clube, no fim de 2019, e descartou a sua contratação. Tiago Nunes deixou o Athletico-PR para assumir o Corinthians no início de 2020.