Quem deve ser o novo técnico do Athletico após a demissão de Carille?

Após sete jogos pelo Athletico, com três vitórias e quatro derrotas, o técnico Fábio Carille foi demitido pela diretoria do clube paranaense, logo depois da goleada por 5 a 0 sofrida para o The Strongest, da Bolívia, na última terça-feira (3).

O treinador, na verdade, foi demitido ainda na Bolívia após sua entrevista coletiva pós-jogo pelo vice-presidente, Márcio Lara, com a decisão partindo do presidente Mario Celso Petraglia, conforme divulgou o GE.

Fábio Carille assumiu o clube ainda no dia 13 de abril, substituindo Alberto Valentim. Nesse período, o treinador contou exatamente com sete jogos e apenas sete dias de treinamento.

Nas redes sociais, o técnico se despediu e agradeceu ao clube paranaense: "Saio triste por não ter este tempo para colocar o nosso trabalho em prática, mas de cabeça erguida por trabalhar ao máximo e respirar o clube em toda e qualquer oportunidade que tivemos."

"Obrigado, Athletico, pela oportunidade de estar aqui e ao torcedor por estar ao nosso lado nos jogos em casa. Até mais!"

Agora, em busca de um técnico, o Furacão corre atrás de alguns nomes e, abaixo, a GOAL mostra os possíveis técnicos para substituir Fábio Carille na equipe paranaense.

Quem deve ser o novo técnico do Athletico?

Há pouco mais de 20 dias, o Furacão já trabalhava com alguns nomes para substituir o então técnico Alberto Valentim. Na ocasião, e após várias reuniões, a diretoria do Athletico optou por Carille, que era visto como nome ideal para comandar o projeto do clube de mudança de patamar no futebol nacional.

Além de Carille, o clube havia sondado o técnico Mano Menezes, que poucos dias depois assumiu o comando do Internacional. Além disso, o técnico Sylvinho foi outro nome que interessou o clube na época, mas que ainda não foi procurado.

Agora, segundo apurou o GE, o nome favorito para assumir o comando do clube é Luiz Felipe Scolari, que está sem clube desde que deixou o Grêmio. Segundo informações apuradas pelo portal, Felipão é um nome que agrada, e que será procurado nas próximas horas.

Agora, o Athletico recebe o Ceará no próximo sábado (7), pela 5ª rodada do Brasileirão, às 20h30 (de Brasília), mas sem um técnico efetivo no comando do clube.