Felipão fica surpreso com especulação gremista: “Eu?”

Após mais uma derrota no Brasileiro, Furacão faz as contas por vaga direta na Libertadores

O técnico do Athletico, Luiz Felipe Scolari, ficou surpreso ao ser questionado sobre um possível interesse do Grêmio para a temporada 2023. A pergunta foi feita durante entrevista coletiva após derrota do Furacão para o Inter por 2 a 0 no Beira-Rio.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

"Eu? Eu não sei de nada. Estão ventilando pra quê? Eu não tenho ideia. Minha projeção é terminar o Campeonato Brasileiro entre os seis e depois, ao término, conversar com nosso presidente (Petraglia) para que eu seja o diretor esportivo e contratar um novo treinador", disse Felipão.

Com 54 pontos, o Athletico disputa uma posição no G6 com Atlético-MG (52 pontos, 1 jogo a menos), América-MG (52 pontos) e São Paulo (51 pontos).

"Temos que buscar o G6 como se fosse o nosso maior propósito de todo o ano. Não depende agora só de nós, depende de outras equipes. Mas temos que fazer o nosso trabalho", ressaltou o treinador.

O Furacão encara o Atlético-GO quarta-feira, dia 9, fora de casa. O desafio não será fácil, uma vez que o Furacão não vence longe da Baixada no Brasileiro já há sete jogos. O último triunfo foi no dia 7 de agosto, quando venceu o Galo por 3 a 2 no Mineirão. Foram sete jogos com dois empates e cinco derrotas como visitante.

Na campanha geral como visitante, o Furacão caiu para décimo segundo. Em todo o Brasileirão foram 18 jogos, com cinco vitórias, três empates e dez derrotas, um aproveitamento de 33%. O Athletico encerra sua participação na temporada domingo, dia 13, na Arena, diante do Botafogo.