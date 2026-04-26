Federico Dimarco estabelece um recorde impressionante na Série A pelo Inter, que desperdiça a vitória

O Inter não conseguiu conquistar os três pontos contra o Torino no domingo. A equipe do técnico Christian Chivu chegou a liderar por 2 a 0 graças a gols de Marcus Thuram e Yann Bisseck, mas perdeu a vantagem nos minutos finais: 2 a 2. O líder Inter tem dez pontos a mais que o Napoli. O Torino ocupa a décima terceira posição, firmemente no meio da tabela.

No Inter, tanto Denzel Dumfries quanto Stefan de Vrij começaram no banco. Chivu deu uma chance a Dumfries, mas De Vrij não conseguiu somar minutos de jogo à sua carreira no Inter.

O Inter abriu o placar no primeiro tempo. Federico Dimarco fez um passe preciso para Thuram, que cabeceou para o gol na segunda trave.

Dimarco também mostrou sua técnica refinada de chute após o intervalo. Desta vez, o italiano colocou a bola na cabeça de Bisseck, que marcou de cabeça o 0 a 2.

Com isso, Dimarco estabeleceu um impressionante recorde de assistências. Nunca antes um jogador da Série A havia registrado dezoito assistências em uma única temporada, e Dimarco ainda tem quatro partidas para melhorar esse recorde.

No entanto, as assistências de Dimarco acabariam não sendo suficientes para garantir a vitória. O Torino voltou ao jogo quando Giovanni Simeone marcou com um belo chute após uma jogada de um-dois com Emirhan Ilkhan.

Pouco depois, o Torino recebeu um pênalti após uma mão de Carlos Augusto, e Nikola Vlasic soube aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível: 2 a 2.