Assim, a conclusão do empréstimo planejado já poderia ser concretizada ainda nesta semana. As negociações entre os dois clubes estariam, segundo o especialista em transferências, em estágio bastante avançado. Apesar do interesse de alguns outros clubes, o ponta esquerda de 18 anos quer se transferir para o Colônia.

Moore poderia ocupar a vaga no elenco de Said El Mala, que vem sendo persistentemente ligado a uma transferência para o Borussia Dortmund. No entanto, uma concretização ainda não necessariamente se desenha: de acordo com relatos coincidentes, o BVB oferece até agora cerca de 40 milhões de euros, incluindo bônus, mas o Colônia pede cerca de 50 milhões.

Moore é considerado um dos maiores talentos do futebol inglês. Nascido em Londres, ele fez sua estreia como profissional pelo Tottenham em maio de 2024, com apenas 16 anos. Após um total de 21 partidas (um gol e duas assistências) nos doze meses seguintes, ele se transferiu por empréstimo para o Rangers, de Glasgow, na Escócia, no verão de 2025.

Mikey Moore ainda tem contrato com o Tottenham até 2030

No Rangers, Moore conquistou uma vaga entre os titulares ao longo da última temporada e somou sete gols e quatro assistências em 47 partidas. Moore atuou principalmente pelo lado esquerdo, mas também foi utilizado ocasionalmente pelo centro e pelo lado direito.

Desde a seleção sub-15, Moore também atua por diversas seleções inglesas de base. Atualmente, pela sub-19, pela qual já marcou sete gols em 14 jogos.

Seu contrato atual com o Tottenham Hotspur vai até 2030. É bem possível que, após um empréstimo bem-sucedido ao Colônia, Moore receba uma chance real de alcançar a grande afirmação nos Spurs. No momento, isso deve ser bastante complicado, considerando a onda de contratações do Tottenham.