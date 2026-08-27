Fechado: Chelsea reforça sua defesa com contratação italiana

O Chelsea fechou uma nova contratação defensiva, após chegar a um acordo com a Atalanta para contratar o jovem zagueiro italiano Honest Ahanor, em um movimento que se insere nas ações do clube para reforçar o setor defensivo e construir uma equipe capaz de competir nos próximos anos.

O jornalista italiano Fabrizio Romano revelou que o Chelsea chegou a um acordo verbal com a Atalanta para contratar Ahanor, de 18 anos, em uma negociação que atinge um valor de cerca de 40 milhões de libras esterlinas como pacote total.

Romano apontou que os detalhes finais da negociação estão sendo trabalhados para serem concluídos, enquanto os documentos referentes à transferência foram preparados, além da preparação para a obtenção da autorização de viagem do jogador, antes de os procedimentos serem finalizados de forma oficial.

O movimento do Chelsea em direção a Ahanor ocorre em um momento marcante, depois que a primeira partida da equipe na Premier League sob o comando do técnico Xabi Alonso revelou a continuidade de alguns problemas defensivos que a equipe vinha enfrentando no período anterior.

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Erros defensivos apesar da vitória

O Chelsea começou a temporada com uma emocionante vitória sobre o Fulham por 3 a 2 no estádio Craven Cottage, mas o resultado positivo não escondeu os pontos de interrogação sobre o desempenho do setor defensivo.

O goleiro Robert Sánchez foi a maior fonte de preocupação, após cometer mais de um erro impactante durante a partida. No gol de empate do Fulham, o goleiro espanhol falhou ao lidar da forma necessária com o chute de Josh King de um ângulo fechado, deixando a bola entrar em suas redes no primeiro poste.

Os erros não pararam por aí, pois Sánchez voltou a aparecer de forma pouco tranquilizadora no segundo gol do Fulham, após defender o chute de Timothy Castagne, mas afastar a bola para uma região perigosa, chegando a Gonzalo García, que a completou de cabeça para dentro do gol.

O setor defensivo também não ficou isento de responsabilidade, depois que Levi Colwill errou ao lidar com uma bola longa durante o segundo gol, ao mesmo tempo em que a partida evidenciou a existência de espaços e problemas ao lidar com os ataques do Fulham, especialmente durante os períodos de pressão dos donos da casa.

De acordo com a análise da Squawka, Sánchez pareceu nervoso desde o início do confronto e cometeu vários erros de passe e no trato com as bolas cruzadas, o que deixou a defesa do Chelsea sob pressão adicional.

Ahanor: um investimento para o futuro

Parece que a contratação de Ahanor não visa apenas resolver os problemas atuais, mas se insere na estratégia do Chelsea de investir em jovens talentos.

Ahanor estava na lista de interesses do Chelsea no período anterior, depois que o clube manteve conversas com a Atalanta e o entorno do jogador, enquanto o clube italiano já havia recusado duas propostas do Chelsea neste verão, com a existência de interesse do Brighton também pelo jovem zagueiro.

O Chelsea acredita no potencial de Ahanor e o vê como um projeto de jogador que pode se tornar um elemento importante na defesa da equipe nos próximos anos, dentro da política do clube baseada na contratação de jovens talentos e no seu desenvolvimento.

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