Dybala, o positivo para coronavírus e o relato de um atleta profissional sobre ter covid-19

Atacante da Juventus, que foi diagnosticado com o novo coronavírus, contou sobre sua experiência e sobre os sintomas causdos pela doença

A é um dos países mais afetados pelo novo coronavírus, com mais de 100 mil infectados e quase 13 mil mortes. E Paulo Dybala, atacante da , foi mais um jogador profissional diagnosticado com a doença. Ainda se recuperando em Milão, o argentino contou sobre sua situação atual e acalmou seus fãs.

“Eu me sinto bem, muito melhor. Hoje em dia não sinto nenhum sintoma. Nem eu nem Oriana (Sabatini, sua namorada)”, disse em entrevista ao AFA Play, site da Associação de Futebol Argentino.

Apesar de estar bem, Dybala disse que teve sintomas fortes e que ficou assustado. Além disso, revelou que seu psicológico foi um pouco afetado, por ter medo que o problemas se desenvolsse e tomasse proporções maiores.

“Tive alguns sintomas mais fortes, queria treinar e fiquei sem fôlego após cinco minutos, então percebemos que algo não estava bem. Depois que nos disseram que os testes tinham dado positivo. Outros sintomas começaram a surgir, como tosse, cansaço, eu estava com muito frio. Foi difícil conviver com isso, mas não nos desesperamos”, relatou o jogador.

“É um pouco psicológico, porque você sente algo e começa a ficar um pouco assustado. No começo, tentei não pensar que estava com o vírus, mas não queria que fosse verdade. Foi um colega, depois outro e depois fui eu. Foi difícil conviver com isso, falar com o médico. Às vezes sentíamos dor de cabeça, nos diziam para não tomar nenhum medicamento. O clube nos mandava vitaminas e com o passar dos dias nos sentimos melhor”.

Dybala também contou que recebeu bastante apoio de seus familiares, amigos e da Juventus, que o auxiliou durante todo o processo. Porém, o argentino alertou que muitas pessoas ainda não se deram conta da real gravidade do problema.

“Quando acordei, recebi muitas ligações e recebi mensagens dizendo que tínhamos o coronavírus. Ligamos para nossas famílias para avisá-las antes do comunicado do clube. Assim que descobrimos, conversamos entre nós para ver que medidas tomar. A Juventus me chamou para saber o que estávamos fazendo também, discutimos e depois eles tiveram minha aprovação para soltar um comunicado oficial”.

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

“Oriana fez um vídeo para conscientizar as pessoas, mas muitos não levam a sério. Eu acho que na estamos fazendo as coisas da meneira certa e fomos capazes de antecipar o problema”.

Por fim, o argentino disse que ele e sua namorada estão atentos aos relatórios médicos e das organizações de saúde para que possam seguir o protocolo da melhor maneira possível. Ele também lamentou a situação que a Itália está vivendo e fez um apelo para que as pessoas se conscientizem sobre o problema.

“Estamos 24 horas assistindo TV argentina, ouvindo todos os relatórios médicos que são apresentados e os discursos de nosso presidente. Seguimos tudo passo a passo porque estamos interessados ​​em saber como estão as coisas em nosso país. Infelizmente, as coisas aqui (na Itália) são muito ruins. Muitas pessoas morrem todos os dias e os hospitais não são suficientes. Muitos tentam ajudar, países enviaram médicos e enfermeiros porque a Itália não consegue lidar com o número de casos”.

“Eu tento conversar com as pessoas contagiadas para que elas saibam que é preciso se preocupar. Também não gosto de falar muito porque há pessoas mais qualificadas para isso. Apenas tento transmitir minha experiência. Felizmente, fomos muito bem cuidados pela Juventus, eles se comportaram muito bem. Mas há muitos casos. Eu tento passar uma mensagem com o que aconteceu comigo, para recomendar que as pessoas fiquem em casa até que possamos sair dessa”, finalizou.