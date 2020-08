Fazer Neymar defender: o plano da Atalanta para frear o craque do PSG

A tentativa de "anular" o craque brasileiro no duelo de Champions League passa, segundo Gasperini, pela postura ofensiva de seu time

Se Mbappé é dúvida no para o jogo único de quartas de final da Champions League, nesta quarta-feira (12) , contra a , Neymar é a certeza. E grande esperança dos franceses em avançarem, apenas pela segunda vez em sua história – a primeira foi em 1995 –, para as semifinais da Liga dos Campeões. Sensação desta temporada, a equipe italiana sabe o que vem pela frente, mas promete não mudar o seu empolgante estilo de jogo.

Perguntado sobre como planeja parar o camisa 10 do PSG, o técnico Gian Piero Gasperini indicou que pensa, antes de qualquer coisa, em manter o alto nível de futebol apresentado por sua equipe – que terminou na terceira posição na italiana, já garantindo vaga para a próxima edição da Champions. Como evitar que Neymar desequilibre na frente? Obrigando o brasileiro a ficar mais atrás enquanto a própria Atalanta tem a bola e obriga os parisienses a se defenderem.

“Qualquer time vai encontrar problemas enfrentando o Neymar, mas acho que a melhor forma de se defender dele é jogando bem e forçando ele a defender. Nós vamos tentar fazer isso com organização. Já encontramos vários grandes jogadores e ele é um deles, mas acho que podemos reduzir a sua eficiência”, afirmou o italiano na última terça-feira (11) durante a entrevista coletiva prévia ao duelo, em Lisboa.

(Foto: Getty Images)

As palavras de Gasperini passam muito do espírito desta brava Atalanta, que nas temporadas sob o seu comando impressionou por se colocar como intruso em meio a gigantes – primeiro na , e agora a nível europeu – e apresentando um futebol corajoso. A equipe de Bérgamo é uma das mais complexas taticamente da Europa, tendo uma de suas forças no jogo de ataque pelos lados. E é justamente por ali que o azarão vai buscar uma vaga na semifinal.

Hateboer, um dos tantos nomes fundamentais da Atalanta (Foto: Getty Images)

Jogando com uma linha de três zagueiros, o time de Gasperini tem em seus alas, Robin Gosens (pela esquerda) e Hans Hateboer (pela direita) 22% de participação direta nos 113 gols que marcou nesta temporada. Gosens marcou 10 tentos e assistiu outros oito enquanto Hateboer acumulou, respectivamente, dois e 10. É justamente este último que deverá fazer o duelo direto com Neymar no gramado do Estádio da Luz.

Mas se tem como força o ataque, a Atalanta muitas vezes deixa a desejar defensivamente. Especialmente pelo lado direito de sua defesa, caminho por onde sofreu a maior parte dos gols na Serie A (58% segundo dados da Opta Sports) e na (44%, com proporção igual para direita e esquerda). Resta saber se, em Lisboa, o orgulho de Bérgamo vai impor tal volume de jogo a ponto de anular Neymar de alguma forma... ou se o brasileiro, que faz grande temporada, será decisivo a favor do PSG.