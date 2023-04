Famalicão x Porto ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Taça de Portugal

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), pela partida de ida da semifinal da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Famalicão e Porto se enfrentam na tarde desta quarta-feira (26), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de Famalicão, pelo jogo de ida da semifinal da Taça de Portugal. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O Famalicão chega para a semifinal após bater o B-SAD na quartas de final da competição, vencendo por 4 a 1. Nos últimos três jogos pelo Campeonato Português, a equipe vem de três vitórias consecutivas, e tenta aproveitar o bom momento para sair em vantagem na briga pela vaga na final da Taça de Portugal.

Do outro lado, o Porto bateu o Académico Viseu nas quartas de final pelo placar de 1 a 0. A equipe do Porto vem de quatro vitórias consecutivas pelo Campeonato Português, e busca um bom resultado no confronto fora de casa contra o Famalicão.

Prováveis escalações

Famalicão: Luiz Júnior, Penetra, Mihaj, Otávio, Francisco Moura, Colombatto, Youssouf, Dobre, Ivo Rodrigues, Iván Jaime, Jhonder Cádiz.

Porto: Diogo Costa, Manafá, Pepe, Marcano, Wendell, Pepê, Otávio, Mateus Uribe, Galeno, Evanilson, Taremi.

Desfalques

Famalicão

Sem desfalques confirmados.

Porto

Sem desfalques confirmados.

Quando é?