Fabinho: Lutamos contra o Al-Hazm... e estou planejando isso com as lendas do Al-Ittihad

Fabinho, jogador do Al-Ittihad, afirmou que sua equipe apresentou um desempenho combativo contra o Al-Hazm, partida que o Al-Ittihad venceu por 1 a 0, na 27ª rodada do Campeonato Saudita Profissional.

Fabinho disse, em declarações ao jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”: “A equipe apresentou um desempenho combativo e passou por um teste importante, especialmente após o cartão vermelho, quando tivemos que lutar juntos para nos mantermos firmes. Conseguimos manter o nosso gol invicto e marcamos um gol, o que reflete a presença do espírito combativo e da boa mentalidade”.

O craque brasileiro acrescentou: “É claro que ainda há coisas que precisam ser melhoradas, e temos seis dias para nos preparar para a próxima partida, por isso precisamos estar totalmente prontos”.

Sobre a presença das lendas do clube, Mohamed Nour e Hamad Al-Montashari, ele disse: “Este foi meu primeiro dia com a equipe após minha chegada ontem, e não houve tempo suficiente para conversar com os jogadores; limitei-me a cumprimentá-los logo antes da partida. Amanhã terei mais tempo para interagir com eles, o que é positivo”.

E concluiu: “É bom também ter as lendas do Al-Ittihad conosco, pois a presença delas dá ao time um grande apoio moral, e elas sempre trazem uma contribuição positiva para os jogadores e para o clube”.



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