'Explosão atinge bicampeão mundial: jogadores-chave exigem mudanças'

Vários meios de comunicação estrangeiros informam que a situação no elenco uruguaio está tensa. A agitação giraria principalmente em torno do técnico Marcelo Bielsa e de alguns jogadores.

A campanha do Uruguai na Copa do Mundo tem sido decepcionante até o momento. Não houve vitórias contra Cabo Verde (2 a 2) e a Arábia Saudita (1 a 1), o que deixa a equipe com dois pontos. Hoje à meia-noite e meia, horário da Holanda, o Uruguai enfrenta a Espanha, líder do grupo, em um confronto que o próprio Bielsa descreve como uma “final”. É preciso vencer para se classificar para a próxima fase.

Segundo diversos meios de comunicação, o técnico recebeu críticas de Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Sergio Rochet e do capitão Federico Valverde. Os quatro estariam em desacordo com os treinos intensos e as escolhas táticas de Bielsa. Ao que tudo indica, os jogadores querem um estilo de jogo diferente.

Anteriormente, o ex-atacante Luis Suárez já havia criticado Bielsa. Em 2024, Suárez culpou o técnico por causar divisões dentro da seleção, entre outras coisas, devido à sua maneira de treinar. “Para os jogadores, isso vai acabar logo, eles estão prestes a explodir”, disse o jogador do Inter Miami na época.

Bielsa é conhecido há anos por seus métodos de treinamento extremamente intensos. O técnico foi demitido em fevereiro de 2022 do Leeds United, que sofria com uma onda de lesões sem precedentes. Jesse Marsch, o sucessor de Bielsa no Leeds, afirmou que havia uma relação entre os métodos de treinamento de Bielsa e as inúmeras lesões. “Os jogadores estavam claramente sobrecarregados”, disse Marsch.

O próprio Bielsa sabe que exige muito de seu elenco, mas o técnico mantém firme sua filosofia de pressão intensa, alta carga de treinos e futebol ofensivo. Isso estaria gerando novamente insatisfação dentro do elenco.

Devido aos resultados decepcionantes, ao método de trabalho extremamente exigente de Bielsa e ao relacionamento difícil com alguns jogadores-chave, o Uruguai está sob grande pressão. Na noite de sexta-feira, aguarda-se um confronto crucial pela Copa do Mundo contra a Espanha, no qual a equipe precisa vencer para continuar na competição após o fim de semana.