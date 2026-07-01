Exploração infantil? Um grande escândalo ameaça a campanha do Barcelona e do Real Madrid

A carreira de uma das estrelas da Série A está ameaçada depois que seu nome foi incluído na lista de indiciados em um escândalo que pode pôr fim à sua carreira, caso as acusações contra ele sejam comprovadas.

Trata-se do zagueiro do Inter de Milão, Alessandro Bastoni. O jornal *La Gazzetta dello Sport* confirmou que ele recebeu uma notificação oficial para ser interrogado após seu nome ter surgido em um caso de atos contrários à moral com menores, e está previsto que ele preste depoimento na sexta-feira.

Isso ocorre semanas depois de o Ministério Público ter ouvido o depoimento das meninas envolvidas no caso. Os documentos da investigação indicam que o suposto fato remonta a junho de 2020, quando Bastoni se encontrou com uma menina que era menor de idade (menor de 18 anos) em sua casa, conforme revelado por conversas interceptadas durante a investigação de uma agência que supostamente organizava encontros para pessoas ricas, entre elas vários jogadores de futebol.

As conversas revelam que um dos colaboradores da agência informou a Bastoni que a jovem estava disposta a se entregar a ele em troca de dinheiro, com a condição de que fosse levada de volta para casa na manhã seguinte.

As conversas também incluíram combinações para um jantar e perguntas de Bastoni sobre locais isolados para o encontro.

O zagueiro e o organizador do encontro enfrentam a acusação de praticar atos contrários à moral com uma menor.

De acordo com o mesmo jornal, o advogado de Bastoni afirmou: “Meu cliente está profundamente chocado e nega categoricamente ter pago qualquer quantia por esses serviços, muito menos ter feito isso com uma menor de idade”.

E acrescentou: “Não sei se falaremos durante o interrogatório; é uma intimação para o desconhecido”.

O advogado indicou que seu cliente está muito abalado com as acusações, mas enfatizou que descarta totalmente a possibilidade de Bastoni ter pago por relações íntimas com menores.

Vale lembrar que a jovem, cujo depoimento foi ouvido como testemunha, confirmou apenas ter estado na casa de Bastoni e negou ter mantido qualquer relação com ele; já as investigações e o interrogatório desta sexta-feira permitirão ao Ministério Público verificar a veracidade de seu relato.

Espera-se que outros três jogadores sejam intimados a prestar depoimento como testemunhas.

Por muito tempo, Bastoni foi um dos alvos em potencial do Barcelona para reforçar sua defesa, antes que o Barça decidisse renovar o contrato de Christensen hoje; já reportagens espanholas confirmaram que o Real Madrid também colocou o jogador entre suas prioridades na janela de transferências de verão.

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